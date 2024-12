Giá xăng dầu hôm nay (20-12): Duy trì sắc đỏ

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục trượt nhẹ sau những tín hiệu thận trọng về nới lỏng chính sách tiền tệ. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 19-12, giá dầu tiếp tục giảm thêm gần 1%, chịu tác động bởi lo ngại hoạt động kinh tế yếu kém có thể làm giảm nhu cầu dầu trong năm tới sau khi các ngân hàng trung ương ở Mỹ và châu Âu phát tín hiệu thận trọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Giá dầu duy trì đà giảm đầu phiên giao dịch ngày 20-12. Ảnh minh họa: Vanguardngr Giá dầu Brent giảm 51 cent, tương đương 0,7%, xuống mức 72,88 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 1 giảm 67 cent, tương đương 1%, xuống mức 69,91 USD/thùng. Giá dầu WTI giao tháng 2 giảm 64 cent, xuống mức 69,38 USD/thùng. Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm đúng như dự đoán của các nhà phân tích, nhưng Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo rằng tình trạng lạm phát dai dẳng sẽ khiến Ngân hàng Trung ương Mỹ thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất trong năm 2025. Sau quyết định của Fed và cảnh báo nói trên, đồng USD đã tăng vọt lên mức cao nhất trong 2 năm, khiến dầu trở nên đắt hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác. Nhận xét về sự “lao dốc” của giá dầu, nhà phân tích Alex Hodes tại công ty môi giới hàng hóa StoneX cho biết: Một Fed ít thích ứng hơn vào năm 2025 so với dự kiến ban đầu sẽ khiến thị trường điều chỉnh kỳ vọng. Trong khi đó, tại Anh, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Anh đã bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3, quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,75%, đồng thời cho biết cần duy trì phương pháp cắt giảm lãi suất từ từ và không đưa ra bất kỳ cam kết về thời điểm và mức cắt giảm lãi suất trong năm tới. Tương tự Ngân hàng Anh, Ngân hàng Nhật Bản cũng giữ nguyên lãi suất nhưng ở mức cực thấp 0,25%. Ngân hàng Trung ương Thụy Điển đã cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm xuống còn 2,5% như dự kiến, nhưng cho biết sẽ thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2025. Giá dầu liên tục dao động nhẹ ở các phiên giao dịch vừa qua. Ảnh minh họa: Reuters Hoạt động kinh tế yếu đi có thể làm trầm trọng thêm tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu vào năm tới. Trong năm 2024, giá dầu Brent đã giảm hơn 5%, xác lập mức giảm hằng năm thứ 2 liên tiếp, do nền kinh tế Trung Quốc suy yếu gây áp lực lớn lên nhu cầu dầu thô. Các biện pháp chuyển đổi năng lượng cũng đã tác động mạnh đến nhu cầu tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới. Các nhà phân tích của JP Morgan dự đoán trong năm 2025, cung sẽ vượt cầu tới 1,2 triệu thùng/ngày. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 20-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.244 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.004 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.733 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.968 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.903 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 19-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng mạnh và những ngày qua giảm nhẹ nên giá xăng dầu trong nước cũng đồng loạt tăng. Giá xăng E5 RON 92 tăng 383 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 408 đồng/lít, dầu diesel tăng 478 đồng/lít, dầu hỏa tăng 402 đồng/lít, dầu mazut tăng 329 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.