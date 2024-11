Giá xăng dầu hôm nay (20-11): 'Hạ nhiệt'

Giá xăng dầu thế giới hôm nay (20-11) quay đầu giảm sau báo cáo cho thấy tồn kho dầu của Mỹ tăng mạnh. Giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng kéo dài đà giảm. Giá dầu thế giới Giá dầu giảm nhẹ đầu phiên giao dịch ngày 20-11 sau báo cáo tăng-giảm trái chiều trong tồn kho dầu, xăng của Mỹ. Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 19-11, giá dầu tăng nhẹ khi các nhà đầu tư thận trọng trước dấu hiệu leo thang căng thẳng Nga-Ukraine. Hạn chế đà tăng của giá dầu là hoạt động sản xuất tại mỏ dầu Johan Sverdrup của Na Uy đang dần được khôi phục. Giá dầu giao dịch mỏng trong phiên giao dịch ngày 19-11. Ảnh minh họa: Planet Energies Giá dầu Brent tăng 1 cent lên mức 73,31 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 23 cent, tương đương 0,3%, lên mức 69,39 USD/thùng. Toshitaka Tazawa, nhà phân tích tại Fujitomi Securities cho biết các nhà đầu tư đang cảnh giác đánh giá hướng đi của cuộc xung đột Nga-Ukraine sau khi căng thẳng leo thang từ cuối tuần. Cũng hỗ trợ giá dầu kéo dài đà tăng là các vấn đề về nguồn cung tại mỏ dầu lớn nhất Kazakhstan - Tengiz. Sản lượng của Tengiz đã giảm 28% đến 30% do sửa chữa. Dẫn dữ liệu từ Công ty theo dõi tàu Kpler, nhà phân tích năng lượng Alex Hodes của StoneX cho biết lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 đang trên đà chạm mức cao nhất mọi thời đại hoặc gần mức cao nhất mọi thời đại. Lượng nhập khẩu yếu của Trung Quốc trong năm nay đã gây sức ép lớn lên giá dầu, kéo giá dầu Brent giảm 20% so với mức đỉnh hồi tháng 4 (hơn 92 USD/thùng). Lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 10 cũng ghi nhận mức giảm tháng thứ 6 liên tiếp. Theo nhà phân tích Hodes, Trung Quốc tăng cường mua dầu trong tháng này vì giá hiện tại tương đối hợp lý. Việc khôi phục một phần sản lượng tại mỏ Johan Sverdrup ở Biển Bắc, mỏ dầu lớn nhất Tây Âu, sau sự cố mất điện trước đó 1 ngày đã hạn chế đà “leo dốc” của giá dầu. Đồng USD hạn chế đà tăng của giá dầu. Ảnh minh họa: Reuters Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết việc khởi động lại một phần sản lượng tại mỏ Johan Sverdrup cùng việc đồng USD mạnh lên đã tác động đến tâm lý thị trường trong phiên giao dịch ngày 19-11. Về tồn kho xăng dầu của Mỹ, Viện Dầu khí Mỹ cho biết tuần trước tồn kho dầu của Mỹ tăng 4,753 triệu thùng; tồn kho xăng giảm 2,48 triệu thùng; tồn kho sản phẩm chưng cất giảm 688.000 thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 20-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.452 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.607 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.573 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.988 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.009 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 21-11. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ kéo dài đà giảm. Tuy nhiên, nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong những phiên giao dịch tới, giá xăng dầu trong nước có thể đảo chiều theo. Trong kỳ điều hành giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 292 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 247 đồng/lít, dầu diesel giảm 344 đồng/lít, dầu hỏa giảm 306 đồng/lít, dầu mazut giảm 385 đồng/kg. MAI HƯƠNG