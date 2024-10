Giá xăng dầu hôm nay (20-10): Bỏ mức tăng tuần

Giá xăng dầu thế giới cắt đứt đà tăng tuần, xác lập tuần giảm sốc, đẩy giá dầu Brent về sát mốc 73 USD/thùng. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị đã dần bốc hơi khỏi giá dầu khi giá dầu Brent trượt xuống sát mức 73 USD/thùng, mức thấp nhất được ghi nhận vào những ngày đầu tháng 10. Trong khi chờ đợi động thái của Israel đối với Iran, chính sự sụt giảm trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc xuống còn 4,6% trong quý III-2024 cũng như trong hoạt động lọc dầu của nước này tháng thứ 5 liên tiếp đã cảnh báo các nhà đầu tư về nhu cầu giảm tại quốc gia Đông Á, một lần nữa làm giảm tâm lý lạc quan. Giá dầu tuần này cắt đứt đà tăng của 2 tuần trước đó. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu tuần này đã từ bỏ gần như hoàn toàn mức tăng hơn 9% của 2 tuần trước đó. Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 7% xuống mức 73,06 USD/thùng, giá dầu WTI giảm xấp xỉ 8% xuống mức 69,22 USD/thùng. Trong 5 phiên giao dịch, giá dầu giảm tới 4 phiên và chỉ tăng duy nhất 1 phiên (phiên giao dịch thứ 4 của tuần). Sự tăng nhẹ trong phiên duy nhất này được hỗ trợ bởi dữ liệu tồn kho dầu và nhiên liệu của Mỹ giảm. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 11-10, tồn kho dầu của Mỹ đã giảm 2,2 triệu thùng, tồn kho xăng giảm 2,2 triệu thùng. Tại 3 phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu “trượt dốc không phanh” do triển vọng nhu cầu yếu hơn và thông tin Israel sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã cùng cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 với lý do nhu cầu yếu từ Trung Quốc. IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ thế giới trong năm sẽ tăng 860.000 thùng/ngày, giảm 40.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. OPEC cho rằng nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 1,93 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm so với mức dự báo tăng 2,03 triệu thùng/ngày hồi tháng trước. Tuần này, nhân tố đẩy giá dầu giảm lấn át nhân tố hỗ trợ giá dầu tăng. Ảnh minh họa: Oilprice Theo Reuters, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm đã giảm gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 10,99 triệu thùng/ngày do nhu cầu sử dụng nhiên liệu sạch tăng cao. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 20-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.730 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.962 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.321 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.627 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.090 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 17-10. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 đã giảm 116 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 99 đồng/lít, dầu diesel giảm 179 đồng/lít, dầu hỏa giảm 163 đồng/lít, dầu mazut tăng 179 đồng/kg. MAI HƯƠNG