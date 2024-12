Giá xăng dầu hôm nay (2-12): Đảo chiều, tăng nhẹ

Giá xăng dầu thế giới tăng nhẹ do căng thẳng ở Trung Đông vẫn chưa lắng dịu. Giá xăng dầu trong nước dự báo giảm. Giá dầu thế giới Trong khi Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày bắt đầu từ ngày 27-11, các cuộc không kích của quân đội Israel vẫn tiếp diễn ở Gaza và cuộc xung đột Israel - Hamas vẫn chưa có hồi kết. Căng thẳng ở Trung Đông vẫn là một trong những yếu tố tác động đến giá dầu. Ảnh minh họa: Ripples Nigeria Phía Hamas vẫn đang tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột, nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố xung đột chỉ kết thúc khi Hamas bị tiêu diệt. Điều này cho thấy tình hình ở Trung Đông vẫn “căng như dây đàn” và tiếp tục là một nhân tố tác động đến giá dầu dù trên thực tế nguồn cung ở khu vực này vẫn chưa bị ảnh hưởng. Bắt đầu phiên giao dịch của tuần giao dịch mới (ngày 2-12), giá dầu quay đầu tăng nhẹ khi các nhà đầu tư lo ngại Israel đang tranh thủ thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah để chuẩn bị cho các hành động mới chống lại Iran. Tuần trước, trong 5 phiên giao dịch, giá dầu giảm tới 3 phiên, tăng nhẹ 1 phiên và trái chiều 1 phiên. Giá dầu đã ghi nhận tuần giảm với dầu Brent giảm 3,1%. Dầu WTI giảm tới 4,8%, bỏ mốc 70 USD/thùng. Sự lao dốc của giá dầu trong tuần trước chịu tác động mạnh bởi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Hezbollah. Ngay khi mới có thông tin cho thấy cả Israel và Lebanon đồng ý với các điều khoản của một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Israel - Hezbollah, giá dầu đã lao dốc hơn 2 USD. Khi thỏa thuận chính thức đạt được, giá dầu duy trì xu hướng giảm. Tuy nhiên khi cả 2 bên cùng cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu đã quay đầu tăng nhẹ nhưng mức tăng này không đủ để lấy lại những “mất mát” ở các phiên trước đó. Mức giảm ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước càng củng cố thêm đà giảm của giá dầu trong tuần. Tuần này, thị trường sẽ chú ý đến dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, báo cáo bảng lương phi nông nghiệp, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan, Mỹ. Giá dầu tuần này sẽ đảo chiều giảm của tuần trước? Ảnh minh họa: Reuters Phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tại một cuộc thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh DealBook do New York Times tổ chức cũng sẽ là tâm điểm của thị trường. Trong tuần trước, công cụ FedWatch của CME Group cho biết các nhà giao dịch đặt cược rằng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào trung tuần tháng 12. Theo một số nhà kinh tế, dữ liệu việc làm trong tuần này có thể tác động đáng kể đến những kỳ vọng này. Sức mạnh liên tục của thị trường lao động Mỹ có thể đẩy việc cắt giảm lãi suất ra khỏi bàn đàm phán vào tháng tới. Lùi lịch nhóm họp sang ngày 5-12, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) vẫn được kỳ vọng sẽ kéo dài việc cắt giảm sản lượng trong bối cảnh nhu cầu trên thế giới vẫn yếu. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 2-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.840 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.857 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.777 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 19.142 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.125 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 5-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước quay đầu giảm nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm theo. Tuy nhiên, nếu giá xăng dầu thế giới bật tăng mạnh trở lại, giá xăng dầu trong nước có thể kéo dài đà tăng. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 497 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 329 đồng/lít, dầu diesel tăng 268 đồng/lít, dầu hỏa tăng 221 đồng/lít, dầu mazut tăng 111 đồng/kg. MAI HƯƠNG