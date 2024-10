Giá xăng dầu hôm nay (2-10): Tiếp tục tăng

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông và tồn kho dầu của Mỹ giảm. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 35 phút ngày 2-10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI tăng hơn 1 USD, giá dầu Brent “neo” ở mức 73,56 USD/thùng. Giá dầu thế giới đang duy trì đà tăng. Ảnh minh họa: Reuters Kết thúc phiên giao dịch ngày 1-10, giá dầu bật tăng khoảng 3% sau khi Iran bắn một loạt tên lửa đạn đạo vào Israel để trả đũa chiến dịch của Israel chống lại đồng minh Hezbollah của Tehran ở Lebanon. Giá dầu Brent tăng 1,86 USD, tương đương 2,6%, lên mức 73,56 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,66 USD, tương đương 2,4%, lên mức 69,83 USD/thùng. Trong phiên, có thời điểm cả hai mặt hàng dầu chuẩn đều tăng hơn 5%. Clay Seigle, chiến lược gia về rủi ro chính trị độc lập nhận xét Israel sẽ không ngần ngại mở rộng cuộc tấn công quân sự để tấn công trực tiếp vào Iran và các cơ sở dầu mỏ của Iran rất có thể nằm trong danh sách mục tiêu. Theo vị chiến lược gia này, cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở sản xuất hoặc xuất khẩu dầu của Iran có thể gây ra gián đoạn nguồn cung lên tới hơn 1 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, tại Biển Đỏ, lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn cũng đã nhận trách nhiệm tấn công ít nhất 1 trong 2 tàu bị hư hại ngoài khơi cảng Hodeidah. Tamas Varga, nhà phân tích tại Công ty môi giới và tư vấn PVM thuộc TP ICAP cho biết: Trong trường hợp leo thang căng thẳng, các cuộc tấn công có thể nhằm vào các nhà sản xuất dầu mỏ khác ở Trung Đông mà cụ thể là Saudi Arabia. Vì vậy, có một nỗi lo thực sự rằng nguồn cung dầu sẽ bị ảnh hưởng. Trước khi có tin Iran đang lên kế hoạch tấn công bằng tên lửa, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do triển vọng nguồn cung tăng, nhu cầu toàn cầu tăng trưởng chậm đã lấn át nỗi lo về xung đột leo thang ở Trung Đông và tác động của nó đến xuất khẩu dầu thô trong khu vực. Tồn kho dầu của Mỹ giảm tiếp tục hỗ trợ giá dầu tăng. Ảnh minh họa: Oilprice Hội đồng bộ trưởng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) sẽ nhóm họp trong hôm nay để đánh giá thị trường. Dự báo sẽ không có bất cứ thay đổi chính sách nào được đưa ra. OPEC+ nhiều khả năng sẽ tăng sản lượng thêm 180.000 thùng/ngày/tháng kể từ tháng 12 năm nay. Theo Viện Dầu khí Mỹ, trong tuần kết thúc vào ngày 27-9, tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 1,5 triệu thùng, ít hơn so với dự đoán giảm 2,1 triệu thùng của các nhà phân tích. Trong khi tồn kho xăng tăng 900.000 thùng, tồn kho sản phẩm chưng cất vẫn duy trì đà giảm với mức giảm 2,7 triệu thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 2-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.620 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.518 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 17.506 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 17.873 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.357 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tăng tại kỳ điều hành giá chiều 3-10. Do giá xăng dầu thế giới tuần qua giảm nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm. Nếu đúng như dự đoán thì giá xăng trong nước sẽ không thể xác lập hat-trick tăng. Tuy nhiên, giá có thể sẽ “đảo chiều” khi giá xăng dầu thế giới bật tăng. Tại kỳ điều hành của liên bộ ngày 26-9, giá xăng E5 RON 92 tăng 679 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 756 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 463 đồng/lít, dầu hỏa tăng 322 đồng/lít, dầu mazut tăng 531 đồng/kg. MAI HƯƠNG