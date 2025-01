Giá xăng dầu hôm nay (2-1): Tăng nhiều hay ít?

Giá xăng dầu thế giới vẫn giữ đà tăng. Giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng quay đầu tăng. Giá dầu thế giới Theo Reuters, đầu phiên giao dịch ngày 2-1, cả dầu Brent và WTI cùng duy trì sắc xanh. Trước đó, giá dầu bắt đầu năm mới 2025 bằng một phiên “chững” vì không có giao dịch trong ngày 1-1. Giá dầu Brent “đứng yên” ở mức 74,64 USD/thùng, giá dầu dừng ở mức 71,72 USD/thùng. Giá dầu tiếp tục duy trì đà tăng của phiên giao dịch cuối cùng của năm 2024. Ảnh minh họa: Reuters Năm 2024 đã khép lại với giá dầu Brent “mất mát” khoảng 3%, ghi nhận năm thứ 2 liên tiếp giá dầu lao dốc. Giá dầu giảm trong năm 2024 phần lớn do nhu cầu yếu từ Trung Quốc bất chấp nguồn cung tăng, đặc biệt từ các nước không thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Chính vì lý do này mà OPEC đã quyết định kéo dài mức cắt giảm sản lượng tự nguyện của các thành viên đến hết quý I năm 2025. Năm 2024 cũng là năm mà biến động địa chính trị ở Trung Đông và xung đột Nga-Ukraine có ảnh hưởng nhất định đến giá dầu mặc dù đến thời điểm hiện tại, những diễn biến ở Trung Đông chưa gây gián đoạn nguồn cung từ khu vực này. Theo Oilprice, trong năm 2025, thị trường sẽ tiếp tục hướng sự tập trung vào Trung Quốc. Khả năng nhu cầu yếu từ quốc gia Đông Á này sẽ tiếp tục kìm hãm giá trong năm nay trừ khi mọi biện pháp kích thích kinh tế mà chính phủ Bắc Kinh đang tung ra thúc đẩy nhu cầu lớn hơn đối với mặt hàng chủ chốt này. Nhà phân tích Quasar Elisundia của Brokerage Pepperstone đã nói với tờ Wall Street Journal rằng sự bình tĩnh trên thị trường dầu mỏ ẩn chứa sự tương tác phức tạp của các yếu tố kinh tế vĩ mô có thể gây ra những biến động mạnh bất cứ lúc nào. Theo nhà phân tích này, sự chú ý của thị trường sẽ tập trung vào diễn biến của dữ liệu kinh tế vĩ mô và các quyết định trong tương lai của OPEC và các đồng minh (OPEC+), những yếu tố sẽ quyết định hướng đi của thị trường trong những tháng tới. Về dữ liệu kinh tế vĩ mô, ngoài trọng tâm Trung Quốc còn phải kể đến Ấn Độ, quốc gia đang định hình là động lực nhu cầu hàng đầu tiếp theo trên toàn cầu. S&P Global Commodity Insights gần đây đã dự báo rằng tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu của Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc trong năm nay. Về phía cung, ngoài Mỹ, năm nay sẽ tiếp tục chứng kiến sản lượng tăng trưởng từ Guyana, Canada và Brazil. Kỳ vọng OPEC+ sẽ tăng dần sản lượng trong năm mờ dần khi mà nhóm này sẽ chỉ tăng khi giá tăng đủ cao. Nhiều người dự đoán sẽ có tình trạng dư cung trong năm nay dù các lệnh trừng phạt của Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đối với Iran có thể sẽ thắt chặt nguồn cung từ Trung Đông và tạo ra một số động lực tăng giá. Giá dầu bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên của năm 2025. Liệu năm nay giá dầu có thể bật tăng hay xác lập hat-trick giảm? Ảnh minh họa: Reuters Cũng trong năm nay, các nhà đầu tư sẽ theo dõi triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà phân tích tại TD Securities kỳ vọng Fed sẽ có 4 lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025, đưa lãi suất xuống mức 3,5% vào cuối năm. Theo Mint, các nhà phân tích dự đoán giá dầu sẽ dao động trong khoảng từ 70 - 80 USD/thùng năm 2025, với khả năng tăng 10 USD/thùng nếu căng thẳng địa chính trị leo thang. Các ngân hàng đầu tư toàn cầu hàng đầu Morgan Stanley và HSBC đã điều chỉnh giảm kỳ vọng của họ về thặng dư thị trường dầu mỏ năm 2025 và dự báo giá dầu thô Brent đạt 70 USD/thùng, tăng 2-4 USD/thùng so với dự báo trước đó. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 2-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.817 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.547 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.630 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.708 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.970 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay (2-1). Do giá xăng dầu thế giới tuần trước và những phiên giao dịch vừa qua liên tục tăng nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng, với mức tăng nhẹ dao động trong khoảng 50-250 đồng/lít (kg). Tại lần điều chỉnh gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 427 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 457 đồng/lít, dầu diesel giảm 103 đồng/lít, dầu hỏa giảm 260 đồng/lít, dầu mazut tăng 67 đồng/kg. MAI HƯƠNG