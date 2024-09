Giá xăng dầu hôm nay (19-9): Giá xăng dầu trong nước quay đầu tăng?

Giá xăng dầu hôm nay (19-9): Giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm nhẹ. Giá xăng dầu trong nước dự báo tăng, giảm trái chiều. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 19-9 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI giảm 66 cent, giá dầu Brent duy trì mức 73,65 USD/thùng. Giá dầu giảm sau quyết định tăng lãi suất của Fed. Ảnh minh họa: Oilprice Kết thúc phiên giao dịch ngày 18-9, giá dầu giảm nhẹ sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo mức cắt giảm lãi suất làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, bất chấp tồn kho dầu của Mỹ giảm. Giá dầu Brent giảm 5 cent xuống mức 73,65 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 28 cent xuống mức 70,91 USD/thùng. Theo Reuters, Ngân hàng Trung ương Mỹ đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, mức giảm chi phí đi vay lớn hơn nhiều so với dự kiến của nhiều người, làm dấy lên lo ngại rằng về sự giảm trong thị trường việc làm. Việc cắt giảm lãi suất thường thúc đẩy hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng, nhưng thị trường lao động yếu hơn có thể làm chậm nền kinh tế. Hạn chế đà giảm của giá dầu trong phiên là báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy trong tuần tính đến ngày 13-9, tồn kho dầu của Mỹ đã giảm 1,6 triệu thùng xuống còn 417,5 triệu thùng, gấp hơn 3 lần so với kỳ vọng giảm 500.000 thùng của các nhà phân tích, đồng thời ngược so với báo cáo tăng 1,96 triệu thùng từ Viện Dầu khí Mỹ. Việc giảm sản lượng dầu do bão Francine đã khiến lượng hàng tồn kho của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 1 năm. Bob Yawger, giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Ngân hàng Mizuho cho biết các nhà đầu tư có thể cho rằng sự sụt giảm trong tồn kho dầu có liên quan đến bão Francine, sự kiện diễn ra trong thời gian ngắn. Theo EIA, trong khi tồn kho dầu giảm, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tăng nhẹ. Đà giảm của giá dầu trong phiên giao dịch ngày 18-9 bị hạn chế bởi tồn kho dầu của Mỹ giảm và nguy cơ xung đột leo thang tại Trung Đông. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent đã lấy lại được một số “mất mát” kể từ ngày 10-9 khi giảm xuống dưới 70 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12-2021. Theo Bob Yawger, giá dầu sẽ dao động ở mức kháng cự quanh 75 USD/thùng do biên lợi nhuận lọc dầu toàn cầu yếu, báo hiệu nhu cầu thấp. Đáng chú ý là trong phiên, giá dầu đã được hỗ trợ bởi nguy cơ xung đột gia tăng ở Trung Đông sẽ làm gián đoạn nguồn cung sau khi Hezbollah cáo buộc Israel tấn công các thành viên của mình bằng máy nhắn tin chứa chất nổ ở Lebanon. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19-9 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 18.890 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 19.635 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 17.165 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 17.790 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 14.467 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Do giá xăng dầu thế giới tuần qua bật tăng sau 3 tuần lao dốc, nhưng giá dầu vẫn biến động tăng giảm sau kỳ điều hành giá của liên bộ ngày 12-9 nên nhiều khả năng giá xăng sẽ ghi nhận mức tăng đầu tiên trong 5 lần điều chỉnh gần đây nhất, giá dầu kéo dài đà giảm của 4 lần điều chỉnh trước đó. Giá xăng có thể tăng từ 150 đến 350 đồng/lít, trong khi giá dầu có khả năng giảm khoảng 120-250 đồng/lít (kg). Tại kỳ điều hành ngày 12-9, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.089 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 1.192 đồng/lít, dầu diesel giảm 927 đồng/lít, dầu hỏa giảm 934 đồng/lít, dầu mazut giảm 688 đồng/kg. MAI HƯƠNG