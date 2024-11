Giá xăng dầu hôm nay (19-11): Bật tăng

Giá xăng dầu thế giới quay đầu bật tăng, do lo ngại xung đột Nga-Ukraine leo thang và thiếu hụt nguồn cung. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần (ngày 18-11), giá dầu tăng hơn 2 USD, sau thông tin sản xuất dầu thô tại mỏ dầu Johan Sverdrup của Na Uy bị tạm dừng và leo thang xung đột Nga-Ukraine. Giá dầu bật tăng do lo ngại thiếu hụt nguồn cung và xung đột Nga-Ukraine leo thang. Ảnh minh họa: Business Day Giá dầu Brent tăng 2,26 USD, tương đương 3,2%, lên mức 73,3 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 2,14 USD, tương đương 3,2%, lên mức 69,16 USD/thùng. Reuters dẫn lời người phát ngôn của Tập đoàn năng lượng Equinor của Na Uy cho biết, họ đã dừng sản xuất tại mỏ dầu Johan Sverdrup, mỏ dầu lớn nhất Tây Âu, do mất điện. Việc khởi động lại sản xuất đang được xúc tiến, tuy nhiên không rõ thời gian cụ thể. Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS nhận xét, giá dầu “leo dốc” sau tin tức về sự cố ngừng hoạt động sản xuất nói trên. Điều này cho thấy khả năng thị trường dầu thô Biển Bắc sẽ thắt chặt. Nguồn cung dầu thô từ Biển Bắc hỗ trợ cho hợp đồng dầu Brent. Cũng liên quan đến nguồn cung, sản lượng dầu tại Tengiz - mỏ dầu lớn nhất của Kazakhstan do Tập đoàn Chevron của Mỹ điều hành, đã giảm 28% - 30% do sửa chữa. Theo Bộ Năng lượng Kazakhstan, việc sửa chữa sẽ kéo dài đến ngày 23-11. Giá 2 mặt hàng dầu chuẩn tăng lên khi xung đột Nga-Ukraine leo thang. Trong một động thái đảo ngược đáng kể chính sách của Washington, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Điện Kremlin cho biết, Nga sẽ đáp trả quyết định liều lĩnh của chính quyền Mỹ. Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết: Việc Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công lực lượng Nga ở vùng Kursk có thể khiến động thái địa chính trị xoay hướng sang lĩnh vực dầu mỏ. Giá dầu đã lấy lại được gần hết những "mất mát" hồi tuần trước. Ảnh minh họa: Reuters Theo Saul Kavonic, nhà phân tích năng lượng tại MST Marquee, cho đến nay, xuất khẩu dầu của Nga chịu ít tác động, nhưng giá dầu có thể tăng cao hơn nữa, nếu Ukraine nhắm tới nhiều cơ sở hạ tầng dầu mỏ hơn. Ngày 17-11, Nga đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất trong gần 3 tháng vào Ukraine, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện của nước này. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.452 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.607 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.573 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.988 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.009 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 21-11. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm, nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ kéo dài đà giảm. Tuy nhiên, nếu giá xăng dầu thế giới bật tăng mạnh trong những phiên giao dịch tới, giá xăng dầu trong nước có thể đảo chiều theo. Trong kỳ điều hành giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 292 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 247 đồng/lít, dầu diesel giảm 344 đồng/lít, dầu hỏa giảm 306 đồng/lít, dầu mazut giảm 385 đồng/kg. MAI HƯƠNG