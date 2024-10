Giá xăng dầu hôm nay (19-10): Ghi nhận tuần giảm hơn 7%

Giá xăng dầu thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh hơn 7%. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần (18-10), giá dầu giảm hơn 1 USD sau dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chậm lại và các nhà đầu tư chấp nhận triển vọng trái chiều ở Trung Đông. Giá dầu giảm mạnh trong tuần. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent giảm 1,39 USD, tương đương 1,87%, xuống mức 73,06 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,45 USD, tương đương 2,05%, xuống mức 69,22 USD/thùng. Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm hơn 7%, giá dầu WTI giảm khoảng 8%, đánh dấu mức giảm hằng tuần lớn nhất kể từ ngày 2-9. Nhân tố đẩy giá dầu trượt sâu trong tuần này là dự báo nhu cầu dầu toàn cầu giảm trong năm 2024 và 2025 của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA). Theo Reuters, mặc dù mức tiêu thụ và sản lượng công nghiệp trong tháng 9 tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, đều vượt dự báo nhưng tăng trưởng kinh tế trong quý III-2024 của quốc gia Đông Á này vẫn ghi nhận tốc độ chậm nhất kể từ đầu năm 2023. John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York cho biết nguồn cầu từ Trung Quốc đóng vai trò quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến giá dầu ở thời điểm hiện tại. Sản lượng lọc dầu của Trung Quốc đã giảm trong tháng thứ 6 liên tiếp do biên lợi nhuận lọc dầu thấp và mức tiêu thụ nhiên liệu yếu đã hạn chế hoạt động chế biến. Theo Neil Atkinson, nhà phân tích năng lượng độc lập tại Paris, cựu giám đốc phụ trách dầu mỏ tại IEA, có nhiều yếu tố tác động đến giá dầu, trong đó phải kể đến động thái điện khí hóa phương tiện giao thông ở Trung Quốc. Trong tháng 8, doanh số bán xe điện tại Trung Quốc tăng vọt 42%, đạt mức cao kỷ lục với hơn 1 triệu xe. Giá dầu tuần này đã đảo chiều. Ảnh minh họa: Reuters Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã triển khai 2 chương trình, theo đó 800 tỷ nhân dân tệ (tương đương 112,38 tỷ USD) sẽ được bơm vào thị trường chứng khoán. Liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông, các nhà đầu tư vẫn dõi theo chặt chẽ những động thái của Israel đối với Iran. Còn về phía lực lượng Hezbollah, sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, nhóm này tuyên bố sẽ chuyển sang giai đoạn mới và leo thang khi giao tranh với quân đội Israel. Điều này đã dập tắt hy vọng vào đầu phiên giao dịch ngày 18-10 rằng cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar sẽ đẩy nhanh việc chấm dứt cuộc xung đột đang leo thang ở Trung Đông. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.730 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.962 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.321 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.627 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.090 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 17-10. Mặc dù giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng nhưng giá 3 phiên đầu tuần liên tục giảm nên giá xăng dầu trong nước cũng giảm theo. Giá xăng E5 RON 92 giảm 116 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 99 đồng/lít. Giá dầu giảm nhiều hơn với dầu diesel giảm 179 đồng/lít, dầu hỏa giảm 163 đồng/lít. Trong số các mặt hàng xăng dầu, duy chỉ có dầu mazut tăng 179 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG