Giá xăng dầu hôm nay (18-11): Giá dầu vẫn trượt dài

Giá xăng dầu thế giới hôm nay (18-11) vẫn “đỏ sàn”, lùi dần về mốc 70 USD/thùng. Giá dầu thế giới Tuần trước, trong 5 phiên giao dịch, mặc dù chỉ giảm 2 phiên đầu và cuối, đạt hat-trick tăng ở 3 phiên giữa nhưng giá dầu vẫn ghi nhận mức giảm mạnh khoảng 4-5%. Đó là do 3 phiên tăng giá liên tiếp có lượng giao dịch mỏng, chưa đến 30 cent. Tuần trước, sự tăng tốc của đồng USD đã đẩy giá dầu lao dốc. Ảnh minh họa: Vanguardngr Giá dầu lao dốc chịu ảnh hưởng lớn bởi nhu cầu yếu từ Trung Quốc, đồng USD tăng giá, chỉ số kinh tế khả quan của Mỹ và những bình luận xoay quanh việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Giữa tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã cho rằng kinh tế đang tăng trưởng, thị trường việc làm vững chắc và lạm phát cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Mỹ là những lý do khiến Fed có thể thận trọng với tốc độ và phạm vi cắt giảm lãi suất trong tương lai. Sau bình luận của Chủ tịch Fed, các nhà giao dịch đã tăng cược rằng Fed sẽ không thay đổi lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12, định giá khả năng khoảng 42% so với khoảng 14% hồi tháng trước. Các nhà giao dịch cũng giảm kỳ vọng về việc Fed nới lỏng cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Quan điểm này càng được củng cố bởi dữ liệu kinh tế cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 10 tăng hơn dự kiến. Giá nhập khẩu cũng phục hồi cho thấy lạm phát ở Mỹ ổn định. Nhận xét về sự trượt dốc của giá dầu, Adam Rich, Phó giám đốc đầu tư của Vaughan Nelson tại Houston cho biết: Kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất đã giảm đáng kể. Thị trường cũng đang điều chỉnh lại sau phản ứng khá tích cực đối với cuộc bầu cử ở Mỹ. Cũng trong tuần trước, hạn chế đà giảm của giá dầu trong tuần là dự báo tăng trưởng nhu cầu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA). Giá dầu tuần này kéo dài đà giảm của tuần trước hay có thể bật tăng? Ảnh minh họa: Reuters OPEC dự báo nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 1,82 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm 0,11 triệu thùng/ngày so với dự báo tăng trưởng hồi tháng trước. OPEC cũng cắt giảm ước tính tăng trưởng nhu cầu toàn cầu năm 2025 xuống 1,54 triệu thùng/ngày từ mức 1,64 triệu thùng/ngày. Ngược với dự báo của OPEC, IEA dự báo tăng trưởng nhu cầu năm 2024 sẽ tăng thêm 60.000 thùng/ngày lên 920.000 thùng/ngày và giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 990.000 thùng/ngày trong năm 2025. Tuần này, các nhà đầu tư sẽ dõi theo các dữ liệu về nhà ở và giấy phép xây dựng, doanh số bán nhà tại Mỹ, khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan và những bình luận của một số quan chức Fed để biết được “chắc chắn” liệu Fed có dừng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hay không. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 18-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.452 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.607 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.573 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.988 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.009 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 21-11. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước giảm nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ kéo dài đà giảm. Tuy nhiên, nếu trong những phiên giao dịch tới, giá xăng dầu thế giới bật tăng mạnh, giá xăng dầu trong nước có thể đảo chiều theo. Trong kỳ điều hành giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 292 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 247 đồng/lít, dầu diesel giảm 344 đồng/lít, dầu hỏa giảm 306 đồng/lít, dầu mazut giảm 385 đồng/kg. MAI HƯƠNG * Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.