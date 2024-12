Giá xăng dầu hôm nay (17-12): Tiếp đà trượt dốc

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục trượt đà sau dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc. Giá xăng dầu trong nước có khả năng bật tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu đã trượt khỏi mức cao nhất trong nhiều tuần do chi tiêu tiêu dùng ở Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - yếu đi và do các nhà đầu tư tạm dừng mua trước quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cả dầu Brent và WTI cùng giảm giá trong phiên giao dịch ngày 16-12. Ảnh minh họa: Fox Business Giá dầu Brent giảm 58 cent, tương đương 0,8%, xuống mức 73,91 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 58 cent, tương đương 0,8%, xuống mức 70,71 USD/thùng. Tuần trước, giá dầu được hỗ trợ bởi kỳ vọng nguồn cung sẽ thắt chặt khi các lệnh trừng phạt bổ sung đối với các nhà sản xuất dầu thô Nga và Iran, trong khi lãi suất có thể giảm ở Mỹ và châu Âu sẽ thúc đẩy nhu cầu. Nhà phân tích Jim Ritterbusch của Công ty tư vấn Ritterbusch and Associates tại Florida nhận xét các sự kiện trong tuần trước đã được định giá hợp lý. Trong tuần này, sẽ có ít mặt hàng có khả năng hỗ trợ giá dầu. Reuters dẫn dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong tháng 11, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 5,3% hồi tháng 10, vượt qua kỳ vọng tăng 5,3% trong cuộc thăm dò của Reuters. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ, thước đo mức tiêu dùng, đã tăng 3%, mức thấp nhất trong 3 tháng và thấp hơn nhiều so với mức tăng 4,8% hồi tháng 10 cũng như mức dự đoán tăng 4,6% của các nhà phân tích. Doanh số bán lẻ thấp hơn dự kiến tiếp tục gây áp lực buộc Bắc Kinh phải tăng cường kích thích nền kinh tế mong manh đang phải đối mặt với thuế quan thương mại của Mỹ. Theo nhận xét của Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho ở New York, đây chỉ là một kịch bản rất bi quan khi không có nhiều hy vọng về sự tăng trưởng nhu cầu đối với dầu thô. Triển vọng nhu cầu của Trung Quốc đã buộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) phải hoãn kế hoạch tăng sản lượng cho đến hết quý I-2025. Nhà phân tích John Evans tại Công ty môi giới dầu mỏ PVM cho biết: Nếu không có sự thay đổi đáng kể nào trong hành vi chi tiêu cá nhân, vận may kinh tế của Trung Quốc sẽ bị cản trở. Tuần này, giá dầu có thể đảo ngược đà tăng của tuần trước? Ảnh minh họa: Getty Trong phiên, các nhà giao dịch cũng đã chốt lời trong khi chờ đợi quyết định về lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Việc chốt lời nhẹ, theo nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG, là điều dự kiến sau khi giá tăng hơn 6% vào tuần trước. Ông Sycamore lưu ý rằng nhiều ngân hàng và quỹ có khả năng sẽ đóng sổ do nhu cầu về vị thế giảm trong mùa lễ. Trong khi đó, Fed dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp kết thúc vào ngày 18-12. Giá dầu tiếp tục chịu áp lực từ đồng USD khi đồng USD tiếp tục dao động gần mức cao nhất trong 3 tuần so với các loại tiền tệ chính khác. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 17-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.861 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.596 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.255 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.566 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.574 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 19-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng mạnh nên giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ chấm dứt chuỗi giảm. Tuy nhiên, giá có thể duy trì đà giảm nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm sâu trong các phiên giao dịch tới. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 3 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 33 đồng/lít, dầu diesel giảm 127 đồng/lít, dầu hỏa giảm 251 đồng/lít, dầu mazut giảm 551 đồng/kg. MAI HƯƠNG