Giá xăng dầu hôm nay (17-1): Ngập tràn sắc đỏ

Giá xăng dầu hôm nay (17-1): Giá xăng dầu thế giới duy trì “sắc đỏ”; giá xăng dầu trong nước lập hat-trick tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 16-1, giá dầu “lao dốc”, chịu tác động bởi khả năng lực lượng Houthi của Yemen sẽ ngừng các cuộc tấn công vào tàu ở Biển Đỏ và khi các nhà đầu tư đang cân nhắc dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ của Mỹ. Kỳ vọng vào khả năng Houthi sẽ ngừng các cuộc tấn công trên Biển Đỏ đã đẩy giá dầu lao dốc trong phiên giao dịch ngày 16-1. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent giảm 74 cent, tương đương 0,9%, xuống mức 81,29 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,36 USD, tương đương 1,7%, xuống mức 78,68 USD/thùng. Theo Reuters, các quan chức an ninh hàng hải kỳ vọng Houthi sẽ tuyên bố dừng các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Hơn một năm qua, các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển, buộc các công ty phải thực hiện các hải trình dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam châu Phi. Nhận xét về sự bất ngờ quay đầu lao dốc sau khi tăng vọt lên mức cao nhất kể từ hồi tháng 7-2024 trong phiên trước đó của giá dầu, John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York cho biết: Diễn biến xoay quanh quyết định của Houthi và lệnh ngừng bắn ở Gaza giúp giảm bớt gánh nặng an ninh cho giá dầu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá thận trọng vì thủ lĩnh Houthi cho biết nhóm này sẽ giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn và tiếp tục tấn công vào tàu thuyền hoặc Israel nếu thỏa thuận bị vi phạm. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, theo kế hoạch, lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza sẽ có hiệu lực từ ngày 19-1. Nhưng theo các truyền thông thế giới, nội các Israel chưa phê chuẩn lệnh ngừng bắn này. Giá dầu liên tục biến động theo các tin tức liên quan đến tình hình địa chính trị ở dải Gaza. Ảnh minh họa: Reuters Cũng trong ngày 16-1, Bộ Thương mại Mỹ đã báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 12 tăng, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ ở Mỹ. Giá dầu WTI đã giữ đà giảm trong phiên giao dịch sau khi các nhà đầu tư hiểu rằng dữ liệu này củng cố cho cách tiếp cận thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc cắt giảm lãi suất trong năm nay. Nhưng giá đã phục hồi sau khi Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết lạm phát có khả năng sẽ tiếp tục giảm và có thể cho phép Ngân hàng Trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất sớm hơn và nhanh hơn dự kiến. Thị trường đang “chờ đợi và quan sát” phản ứng từ chính quyền mới của Mỹ về gói trừng phạt mới nhằm vào dầu của Nga. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 17-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.731 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.220 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 19.782 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 19.706 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 17.181 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 16-1. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tiếp tục tăng nên giá xăng dầu trong nước đã xác lập hat-trick tăng. Giá xăng E5 RON 92 tăng 319 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 201 đồng/lít, dầu diesel tăng 539 đồng/lít, dầu hỏa tăng 462 đồng/lít. Đáng chú ý là dầu mazut tăng vọt 999 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG