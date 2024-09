Giá xăng dầu hôm nay (16-9): Tăng nhẹ

Giá xăng dầu thế giới lấy lại đà tăng ngay trước thềm cuộc họp chính sách của Fed. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 16-9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent và WTI cùng tăng nhẹ, xấp xỉ 30 cent. Giá dầu lấy lại sắc xanh tại đầu phiên giao dịch ngày 16-9. Ảnh minh họa: Boston Tuần trước, giá dầu đã xác lập tuần “leo dốc” sau 3 tuần “lao dốc”. Tuy nhiên, mức tăng cũng khá khiêm tốn với dầu Brent tăng khoảng 0,8%, dầu WTI tăng khoảng 1,4%. Trong tuần trước, giá dầu đã biến động theo các báo cáo liên quan đến nhu cầu dầu và diễn biến của bão Francine tại Vịnh Mexico. Giá dầu đã tăng khi lo ngại sản lượng tại mỏ dầu ngoài khơi của Mỹ giảm do bão. Nhưng sau đó, giá dầu đã giảm khi sản lượng này được khôi phục sau bão (tại phiên giao dịch cuối cùng của tuần). Trong tuần, trong khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) giảm dự báo nhu cầu dầu thế giới trong năm nay 0,08 triệu thùng xuống còn tăng 2,03 triệu thùng/ngày và nhu cầu toàn cầu năm 2025 tăng 1,74 triệu thùng/ngày, giảm 0,04 triệu thùng so với dự báo trước đó thì Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng lên mức kỷ lục trong năm: đạt trung bình khoảng 103,1 triệu thùng/ngày, cao hơn dự báo đạt 102,9 triệu thùng/ngày trước đó. Đáng chú ý là số liệu từ EIA cho thấy tồn kho xăng, dầu của Mỹ tăng lần lượt là 833.000 thùng và 2.3 triệu thùng trong khi tồn kho ghi nhận mức giảm mạnh trong tuần trước đó. Giá dầu có thể kéo dài đà tăng của tuần trước sang tuần này? Ảnh minh họa: Reuters Tuần này, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bắt đầu từ ngày 17-9. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ. Ngoài ra, các dữ liệu kinh tế quan trọng khác như dữ liệu sản xuất khu vực, dữ liệu thị trường nhà ở, số liệu bán lẻ, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Nhật Bản cũng sẽ có tác động nhất định đến giá dầu. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 16-9 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 18.890 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 19.635 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 17.165 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 17.790 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 14.467 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 19-9. Do giá xăng dầu thế giới tuần qua bật tăng sau 3 tuần lao dốc, nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước có thể tăng lần đầu tiên trong 5 lần điều chỉnh gần đây nhất. Tuy nhiên, nếu giá xăng dầu thế giới giảm mạnh tại các phiên giao dịch tới, giá trong nước có thể nới dài đà giảm. Tại kỳ điều hành ngày 12-9, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.089 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 1.192 đồng/lít, dầu diesel giảm 927 đồng/lít, dầu hỏa giảm 934 đồng/lít, dầu mazut giảm 688 đồng/kg. MAI HƯƠNG