Giá xăng dầu hôm nay (16-12): Sắc đỏ bao trùm

Giá xăng dầu thế giới bắt đầu tuần mới trong sắc đỏ. Giá xăng dầu trong nước dự báo sẽ tăng. Giá dầu thế giới Theo dữ liệu thị trường dầu của Reuters, cả dầu Brent và WTI cùng giảm nhẹ đầu phiên giao dịch ngày 16-12. Tuần trước, giá dầu đã không thể xác lập cú hat-trick giảm tuần do giá dầu Brent và WTI cùng bật tăng với mức tăng lần lượt là 5% và 6%. Giá dầu bắt đầu tuần mới trong sắc đỏ. Ảnh minh họa: Leadership News Trong 5 phiên giao dịch, giá dầu duy trì sắc xanh tới 4 phiên và chỉ giảm nhẹ trong 1 phiên duy nhất. Hỗ trợ giá dầu “leo dốc” là rủi ro địa chính trị tăng cao ở Trung Đông, đặc biệt ở Syria; Trung Quốc cam kết phát hành thêm nợ và nới lỏng chính sách tiền tệ để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định; tồn kho dầu của Mỹ giảm; kỳ vọng các lệnh trừng phạt bổ sung đối với Nga và Iran có thể thắt chặt nguồn cung; khả năng giảm lãi suất ở châu Âu và Mỹ. Cuối tuần trước, phát biểu tại một hội nghị kinh tế, Phó giám đốc Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương Trung Quốc cho biết nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay và dự kiến sẽ đóng góp gần 30% vào tăng trưởng toàn cầu. Theo vị quan chức này, Trung Quốc cần phải thúc đẩy tiêu dùng và xem việc mở rộng nhu cầu trong nước là động thái chiến lược dài hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Dữ liệu chính thức về tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp, đầu tư tài sản cố định hằng năm trong tháng 11, tăng trưởng doanh số bán lẻ, giá nhà ở Trung Quốc dự kiến sẽ được công bố vào hôm nay. Những dữ liệu này sẽ có tác động nhất định đến thị trường dầu bởi sức khỏe của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới luôn được thị trường đặc biệt quan tâm. Tâm điểm của thị trường tuần này là cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 17 và 18-12. Các nhà đầu tư chờ đợi hướng dẫn của Ngân hàng Trung ương Mỹ về việc cắt giảm lãi suất trong năm tới. Dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc, quyết định lãi suất của Fed sẽ tác động đến giá dầu trong tuần này. Ảnh minh họa: Telegrarph India Theo công cụ FedWatch của CME, có tới 96% khả năng Fed sẽ cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào giữa tuần này. Tuy nhiên, đường đi cho lãi suất năm 2025 vẫn chưa chắc chắn. Bản tóm tắt dự báo kinh tế của Fed được công bố tại cuộc họp sẽ cung cấp dấu hiệu cho thấy cách các nhà hoạch định chính sách nhìn về đường đi của lãi suất. Nhiều khả năng lãi suất sẽ ở mức 3,8% vào tháng 12-2025, giảm so với mức hiện tại là 4,5% - 4,75%, đồng thời cao hơn so với mức lãi suất 3,4% được định giá sau khi bản tóm tắt được công bố lần cuối vào tháng 9 vừa qua. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 16-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.861 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.596 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.255 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.566 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.574 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 19-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng mạnh nên giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ chấm dứt chuỗi giảm. Tuy nhiên, giá có thể tiếp tục giảm nếu giá xăng dầu thế giới trượt dài trong những phiên giao dịch tới. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 giảm 3 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 33 đồng/lít, dầu diesel giảm 127 đồng/lít, dầu hỏa giảm 251 đồng/lít, dầu mazut giảm 551 đồng/kg. MAI HƯƠNG