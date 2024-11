Giá xăng dầu hôm nay (16-11): Trượt dốc

Giá xăng dầu thế giới trượt đà, lao dốc do lo ngại nhu cầu của Trung Quốc giảm. Giá xăng dầu trong nước cùng giảm. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần (15-11), giá dầu giảm hơn 2% khi các nhà đầu tư lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc yếu và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc độ cắt giảm lãi suất. Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm khoảng 4%, giá dầu WTI giảm khoảng 5%. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent giảm 1,52 USD, tương đương 2,09%, xuống mức 71,04 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,68 USD, tương đương 2,45%, xuống mức 67,02 USD/thùng. Tính cả tuần, giá dầu Brent giảm khoảng 4%, giá dầu WTI giảm khoảng 5%. Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, trong tháng 10, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đã xử lý lượng dầu thô ít hơn 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái do đóng cửa nhà máy và giảm công suất hoạt động tại các nhà máy lọc dầu nhỏ. Cũng trong tháng 10, tăng trưởng sản lượng nhà máy của Trung Quốc đã chậm lại, nhu cầu trong lĩnh vực bất động sản ảm đạm, điều này làm gia tăng lo ngại của các nhà đầu tư về sức khỏe kinh tế của quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York nhận xét: Những “cơn gió ngược” từ Trung Quốc vẫn tiếp diễn và bất kỳ biện pháp kích thích nào mà họ đưa ra đều có thể bị ảnh hưởng bởi đợt áp thuế mới của chính quyền Trump. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã cam kết chấm dứt quy chế thương mại tối huệ quốc dành cho Trung Quốc và áp thuế tới 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế này cao hơn nhiều so với mức thuế được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Liên quan đến việc tăng thuế quan nói trên, các nhà kinh tế của Goldman Sachs Research đã hạ nhẹ dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc. Jan Hatzius, nhà kinh tế trưởng của Goldman Sachs Research cho biết họ có thể sẽ hạ tiếp dự báo tăng trưởng nếu cuộc chiến thương mại tiếp tục leo thang. Giá dầu giảm khi các nhà dự báo lớn chỉ ra nhu cầu dầu trên thế giới sẽ chậm lại. Ngày 15-11, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 29 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP29) đang diễn ra tại thủ đô Baku của Azerbaijan, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol nhấn mạnh “nhu cầu dầu mỏ toàn cầu đang yếu đi”, chủ yếu là do tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại của Trung Quốc và sự phổ biến của xe điện trên toàn thế giới. IEA dự báo trong năm 2025, cung sẽ vượt cầu hơn 1 triệu thùng/ngày ngay cả khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) vẫn tiếp tục cắt giảm sản lượng. Lo ngại nhu cầu của Trung Quốc yếu đẩy giá dầu lao dốc. Ảnh minh họa: Reuters Về hoạt động kinh tế tại Mỹ, Cục Thống kê, Bộ Thương mại Mỹ cho biết doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 10 tăng 0,4%, tăng 0,1% so với mức dự kiến. Điều này cho thấy nền kinh tế đã khởi động quý IV một cách mạnh mẽ. Doanh số bán lẻ trong tháng 9 cũng đã được điều chỉnh tăng lên 0,8% từ mức 0,4%. Chuyên gia John Kilduff của Again Capital cho biết, dữ liệu kinh tế nói trên rất mạnh mẽ và đáng chú ý, giúp mọi thứ liên quan đến bức tranh nhu cầu của Mỹ phần nào ổn định. Dữ liệu này làm gia tăng cuộc tranh luận giữa các nhà hoạch định chính sách của Fed về tốc độ và mức độ cắt giảm lãi suất khi các nhà đầu tư tiếp tục hạ thấp kỳ vọng của họ về việc giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng 12 của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Theo Tim Snyder, nhà kinh tế trưởng tại Matador Economics, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 đã giảm xuống còn khoảng 50-60%. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 16-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.452 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.607 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.573 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.988 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.009 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 14-11. Giá xăng, dầu đồng loạt giảm với giá xăng E5 RON 92 giảm 292 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 247 đồng/lít, dầu diesel giảm 344 đồng/lít, dầu hỏa giảm 306 đồng/lít, dầu mazut giảm 385 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG