Giá xăng dầu hôm nay (15-10): Tiếp tục đỏ sàn

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục giảm với dầu WTI giảm gần 2 USD đầu phiên giao dịch ngày 15-10. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 15-10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI giảm 1,95 USD, tương đương 2,64%, xuống mức 71,88 USD/thùng. Giá dầu Brent “chững” ở mức 77,46 USD/thùng. Giá dầu đang duy trì đà giảm do lo ngại nhu cầu giảm. Ảnh minh họa: Planet Energies Trước đó, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần (14-10), giá dầu giảm hơn 2% khi OPEC một lần nữa hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 và 2025 trong khi lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm trong tháng thứ 5 liên tiếp. Giá dầu Brent giảm 1,58 USD, tương đương 2%, xuống mức 77,46 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,73 USD, tương đương 2,29%, xuống mức 73,83 USD/thùng. Ngày 14-10, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024. Theo OPEC, nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 1,93 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm so với mức dự báo tăng 2,03 triệu thùng/ngày hồi tháng trước. Sự cắt giảm nhu cầu này một phần là do tăng trưởng nhu cầu tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, được dự báo giảm từ 650.000 thùng/ngày xuống còn 580.000 thùng/ngày. Theo dự báo của OPEC, tăng trưởng nhu cầu toàn cầu năm 2025 sẽ giảm từ 1,74 triệu thùng/ngày xuống còn 1,64 triệu thùng/ngày. Reuters dẫn số liệu từ Trung Quốc cho thấy, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm đã giảm gần 3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 10,99 triệu thùng/ngày do nhu cầu sử dụng xe điện tại quốc gia Đông Á này ngày càng tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại sau đại dịch Covid-19. Tin tức về nhu cầu yếu hơn đã lấn át mối lo ngại của thị trường về khả năng phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hồi đầu tháng có thể làm gián đoạn sản xuất dầu. Ngày 13-10, Mỹ cho biết sẽ gửi quân và 1 hệ thống phòng thủ tên lửa tới Israel nhằm tăng cường khả năng phòng không của nước này. Giá dầu tiếp tục đỏ sàn đầu phiên giao dịch ngày 15-10. Ảnh minh họa: Telegraph India Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận xét: Mặc dù khả năng Israel tấn công Iran là rất cao, nhưng các biện pháp tăng cường mới nhất của quân đội Mỹ có thể đã làm dịu phản ứng của cả 2 bên. Liên quan đến biến động của giá dầu, vị phó chủ tịch này cho biết: Giao dịch sẽ vẫn diễn ra trong trạng thái lo lắng khi hầu hết các nhà quản lý quỹ vẫn đứng ngoài cuộc. Đồng USD đã chạm mức cao nhất trong 9 tuần cũng là yếu tố đẩy giá dầu trượt dốc trong phiên. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 15-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.846 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.061 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.500 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.790 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.911 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 17-10. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, giá có thể biến động ngược chiều tùy thuộc vào diễn biến của giá xăng dầu thế giới những ngày tới. Tại kỳ điều hành giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 996 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 1.258 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.099 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.139 đồng/lít, dầu mazut tăng 908 đồng/kg. MAI HƯƠNG