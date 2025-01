Giá xăng dầu hôm nay (15-1): Trượt dài

Giá xăng dầu thế giới duy trì đà giảm trong bối cảnh tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tiếp tục tăng. Giá xăng dầu trong nước dự báo sẽ lập hat-trick tăng. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 14-1, giá dầu giảm hơn 1% sau khi một cơ quan chính phủ của Mỹ dự báo nhu cầu dầu của nước này ổn định trong năm nay, đồng thời nâng dự báo về nguồn cung. Giá dầu hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 14-1. Ảnh minh họa: Caspian News Giá dầu Brent giảm 1,09 USD, tương đương 1,35%, xuống mức 79,92 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 1,32 USD, tương đương 1,67%, xuống mức 77,5 USD/thùng, Giá dầu đã tăng 2% ở phiên giao dịch ngày 13-1, được hỗ trợ bởi lệnh trừng phạt mà Bộ Tài chính Mỹ áp dụng đối với Gazprom Neft, Surgutneftegas và 183 tàu vận chuyển dầu của Nga. Giá đã hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 14-1 khi thị trường tiếp nhận thông tin về báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Theo cơ quan này, nhu cầu dầu của Mỹ sẽ vẫn ổn định ở mức 20,5 triệu thùng/ngày trong năm 2025 và 2026, trong khi sản lượng dầu trong nước tăng lên 13,55 triệu thùng/ngày (cao hơn so với dự báo trước đó là tăng lên 13,52 triệu thùng/ngày năm 2025). Theo nhà phân tích cấp cao Phil Flynn của Price Futures Group, thị trường đã “hóng” dự đoán triển vọng năng lượng ngắn hạn của EIA để xem liệu mức tăng nguồn cung dự kiến có bị đảo ngược hay không. Ngoài dự kiến nhu cầu và sản lượng của Mỹ, EIA cũng dự kiến giá dầu thô Brent sẽ giảm 8% xuống mức trung bình 74 USD/thùng trong năm nay, sau đó giảm tiếp xuống còn 66 USD/thùng vào năm 2026. Cũng theo EIA, nhu cầu toàn cầu dự kiến đạt trung bình 104,1 triệu thùng/ngày, giảm so với ước tính 104,3 triệu thùng/ngày trước đó và vẫn thấp hơn xu hướng trước đại dịch Covid-19. Trong khi tồn kho dầu của Mỹ giảm, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tiếp tục tăng. Ảnh minh họa: Planet Energies Trong khi các nhà phân tích vẫn dự đoán tác động đáng kể đến giá dầu của Nga từ các lệnh trừng phạt mới, tác động của chúng lên thị trường dầu thô có thể không rõ rệt như khối lượng bị ảnh hưởng. Các nhà phân tích của ING ước tính các lệnh trừng phạt mới có khả năng xóa bỏ toàn bộ lượng thặng dư 700.000 thùng/ngày mà họ đã dự báo cho năm nay, nhưng nhấn mạnh tác động thực sự có thể thấp hơn. Theo các nhà phân tích này, dòng chảy thực tế có thể sẽ giảm ít hơn vì Nga và người mua sẽ tìm được cách “lách” các lệnh trừng phạt này. Sự không chắc chắn về nhu cầu từ người mua lớn Trung Quốc có thể làm giảm tác động của nguồn cung thắt chặt hơn. Năm 2024, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 2 thập kỷ. Cũng trong ngày 14-1, báo cáo từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy tồn kho dầu của nước này đã giảm 2,6 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 10-1, it hơn so với dự đoán giảm 3,5 triệu thùng của các nhà phân tích. Trong khi đó, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tiếp tục tăng với mức tăng lần lượt là 5,39 triệu thùng và 4,88 triệu thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 15-1 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.431 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.019 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 19.243 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 19.244 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.182 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 16-1. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tiếp tục tăng nên giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tăng lần thứ 3 liên tiếp. Tại lần điều chỉnh giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 374 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 273 đồng/lít, dầu diesel tăng 488 đồng/lít, dầu hỏa tăng 410 đồng/lít và dầu mazut tăng 83 đồng/kg. MAI HƯƠNG