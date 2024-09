Giá xăng dầu hôm nay (14-9): Chấm dứt chuỗi giảm tuần

Giá xăng dầu thế giới giảm ở phiên giao dịch cuối cùng nhưng ghi nhận mức tăng tuần. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 13-9, giá dầu giảm nhẹ 0,5% khi sản lượng dầu thô tại Vịnh Mexico của Mỹ đã phục hồi sau cơn bão Francine và dữ liệu cho thấy số lượng giàn khoan của Mỹ tăng trong tuần. Giá dầu đã đảo chiều, ghi nhận mức tăng tuần đầu tiên trong 4 tuần qua. Ảnh minh họa: Offshore Technology Giá dầu Brent giảm 36 cent, tương đương 0,5%, xuống mức 71,61 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 32 cent, tương đương 0,5%, xuống mức 68,65 USD/thùng. Bob Yawger, giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho ở New York nhận xét khi hoạt động sản xuất và lọc dầu tại vùng duyên hải Vịnh Mexico của Mỹ được nối lại, các nhà đầu tư đã chọn bán tháo các hợp đồng dầu vào cuối tuần. Vị giám đốc này dự báo khi các nhà máy lọc dầu hoạt động ở mức 100%, sản lượng dầu và xăng tại nhà máy lọc dầu được lưu thông, thị trường có khả năng giảm mạnh. Trong tuần, giá dầu tăng liên tục do ảnh hưởng bởi cơn bão Francine, phá vỡ chuỗi giảm giá trước đó. Tính cả tuần, dầu Brent tăng khoảng 0,8%, dầu WTI tăng khoảng 1,4%, ghi nhận mức tăng tuần đầu tiên trong 4 tuần qua. Dữ liệu chính thức tính đến ngày 12-9, cơn bão Francine đã khiến sản lượng dầu của Mỹ giảm khoảng 15%. Jim Ritterbusch, Chủ tịch của Ritterbusch and Associates ở Galena, Illinois (Mỹ) cho biết: Những đợt cắt giảm này dự kiến sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên khó có thể gây nhiều biến động trong cán cân dầu thô do sản lượng đá phiến chiếm phần lớn sản lượng của Mỹ. Trong phiên, giá dầu cũng bị ảnh hưởng bởi số lượng giàn khoan của Mỹ bất ngờ tăng. Báo cáo từ Tập đoàn dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số giàn khoan của Mỹ đã tăng lên 590 giàn khoan, mức tăng hằng tuần lớn nhất về số giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên trong một năm. Giá dầu giảm ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần nhưng ghi nhận mức tăng tuần. Ảnh minh họa: Leadership News Trong tuần, cả Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đều hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu toàn cầu với lý do kinh tế khó khăn ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cũng cho biết dự trữ dầu của Mỹ tăng vào tuần trước do lượng dầu thô nhập khẩu tăng và lượng dầu thô xuất khẩu giảm, trong khi nhu cầu nhiên liệu suy yếu. Các nhà đầu tư hiện đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần tới. Dự kiến Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14-9 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 18.890 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 19.635 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 17.165 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 17.790 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 14.467 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 12-9. Giá xăng E5 RON 92 giảm 1.089 đồng/lít, xăng RON 95-III giảm 1.192 đồng/lít, dầu diesel giảm 927 đồng/lít, dầu hỏa giảm 934 đồng/lít, dầu mazut giảm 688 đồng/kg. Đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp của giá xăng dầu trong nước và cũng là lần giảm sâu nhất trong 4 lần điều chỉnh gần đây. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG