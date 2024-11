Giá xăng dầu hôm nay (14-11): Giá xăng, dầu cùng giảm?

Giá xăng dầu thế giới tiếp đà tăng sau dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ giảm. Giá xăng dầu trong nước sẽ cùng giảm bao nhiêu? Giá dầu thế giới Tại phiên giao dịch ngày 13-11, giá dầu đã chốt phiên với mức tăng nhẹ. Sự “leo dốc” này của giá dầu được hỗ trợ bởi hoạt động bù đắp vị thế bán khống sau khi giá giảm xuống gần mức thấp nhất trong 2 tuần do dự báo nhu cầu giảm của OPEC. Hạn chế mức tăng trong phiên là đồng USD gần “chạm” mức cao nhất trong 7 tháng. Giá dầu biến động nhẹ ở 2 phiên giao dịch vừa qua. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent tăng 39 cent, tương đương 0,54%, lên mức 72,28 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 31 cent, tương đương 0,46%, lên mức 68,43 USD/thùng. Ngày 12-11, cả 2 mặt hàng dầu chuẩn cùng đóng cửa ở mức thấp nhất trong gần 2 tuần sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu cho năm 2024 và 2025, với lý do nhu cầu yếu ở Trung Quốc, Ấn Độ và các khu vực khác. Đây là lần điều chỉnh giảm thứ 4 liên tiếp của nhóm sản xuất này cho năm 2024. Nhận xét về dự báo nhu cầu của OPEC, Bob Yawger, Giám đốc phụ trách hợp đồng năng lượng tương lai tại Mizuho cho biết: Dự báo này chắc chắn là bi quan và thị trường vẫn đang tiếp nhận nó. Theo ông Yawger, thị trường đã phục hồi khi một số nhà đầu tư đầu cơ cố gắng thu hồi tổn thất. Ngày 13-11, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết trong năm 2024, sản lượng dầu của Mỹ dự kiến đạt trung bình 13,23 triệu thùng/ngày, sản lượng dầu thế giới dự kiến đạt 102,6 triệu thùng/ngày. Về phía cung, thị trường vẫn có thể sẽ phải đối mặt với sự gián đoạn từ Iran hoặc xung đột tiếp theo giữa Iran và Israel. Theo Clay Seigle, chiến lược gia rủi ro chính trị độc lập, nếu xung đột tiếp diễn, cuối cùng Israel cũng sẽ tấn công các tài sản dầu mỏ của Iran. Điều này có thể chỉ giới hạn ở các nhà máy lọc dầu của Iran, nhưng các nhà hoạch định của Israel có thể tham vọng hơn và hướng đến các cơ sở sản xuất và xuất khẩu. Ashley Kelty của Panmure Liberum cho biết, ứng cử viên được Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump dự kiến chọn làm ngoại trưởng, Thượng nghị sĩ Marco Rubio, có thể thúc đẩy giá dầu tăng. Theo Kelty, quan điểm cứng rắn của ông Rubio đối với Iran có thể khiến các lệnh trừng phạt được thực thi, loại bỏ 1,3 triệu thùng/ngày của Iran khỏi nguồn cung toàn cầu. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho biết Tehran đã có kế hoạch duy trì sản xuất và xuất khẩu dầu, đồng thời sẵn sàng ứng phó với khả năng Mỹ hạn chế dầu. Đồng USD tăng hạn chế đà tăng của giá dầu. Ảnh minh họa: Thought Co Một nhân tố hạn chế giá dầu tăng mạnh trong phiên là đồng USD. Theo Reuters, đồng USD đã tăng lên gần mức cao nhất trong 7 tháng sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát trong tháng 10 của Mỹ tăng theo kỳ vọng, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Về tồn kho xăng, dầu của Mỹ, Viện Dầu khí Mỹ cho biết trong tuần kết thúc vào ngày 8-11, tồn kho giảm khoảng 777.000 thùng, ngược so với dự đoán tăng khoảng 1 triệu thùng của các nhà phân tích. Trong khi đó, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất cùng tăng lần lượt khoảng 312.000 thùng và 1,1 triệu thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14-11 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.744 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.854 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.917 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 19.294 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.394 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Mặc dù giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng nhưng những phiên giao dịch vừa qua lại giảm nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm, cắt đứt đà tăng của kỳ điều hành trước. Mức giảm sẽ dao động trong khoảng 100-300 đồng/lít (kg). Tại kỳ điều hành giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 336 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 351 đồng/lít, dầu diesel tăng 769 đồng/lít, dầu hỏa tăng 461 đồng/lít, dầu mazut giảm 67 đồng/kg. MAI HƯƠNG