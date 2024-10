Giá xăng dầu hôm nay (14-10): Giảm nhanh

Giá xăng dầu thế giới giảm nhanh chóng đầu phiên giao dịch mới của tuần bất chấp lo ngại xung đột gia tăng ở Trung Đông. Giá dầu thế giới Theo Oilprice, lúc 5 giờ 30 phút ngày 14-10 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI và dầu Brent cùng giảm tới 1,3%. Sự giảm nhanh chóng ngay khi bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên của tuần bất chấp lo ngại căng thẳng ở Trung Đông gia tăng có thể gây gián đoạn nguồn cung. Theo CNN, Mỹ đã quyết định gửi quân và một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến Israel nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của nước này trước các tên lửa đạn đạo của Iran. Giá dầu giảm nhanh ở đầu phiên giao dịch của tuần mới. Ảnh minh họa: Fox Business Tuần trước, giá dầu đã ghi nhận thêm một tuần tăng, tuy nhiên mức tăng khá khiêm tốn, chỉ hơn 1%. Theo Oilprice, thị trường dầu mỏ đã căng thẳng suốt cả tuần trước, đối mặt với tin đồn về khả năng cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran cũng như khả năng xảy ra sự cố mất điện lớn do bão Milton ở Mỹ. Nhưng cuối cùng, cuộc tấn công đã không xảy ra, điều này đã đẩy giá dầu lao dốc. Thêm vào đó, dù bão Milton đã tàn phá bang Florida, nhưng tác động liên quan đến dầu mỏ của bão tương đối nhỏ, khiến những tin tức xoay quanh nền kinh tế vĩ mô của Mỹ được chú ý hơn, đặc biệt là sau khi lạm phát của Mỹ giảm xuống mức 2,4% hằng năm. Hạn chế đà tăng của giá dầu trong tuần trước, theo chiến lược gia thị trường tại IG Yeap Jun Rong, còn bởi sự tăng cao trong tồn kho dầu của Mỹ và khả năng nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần tính đến ngày 4-10, tồn kho dầu của Mỹ tăng 5,8 triệu thùng, cao hơn gấp đôi so với kỳ vọng của các nhà phân tích, nhưng ít hơn gần một nửa so với báo cáo tăng sốc tới 10,9 triệu thùng của Viện Dầu khí Mỹ. Đáng chú ý là trong tuần trước, khi thị trường tiếp nhận thông tin về khả năng Hezbollah và Israel có thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu đã có phiên lao dốc hơn 4%. Nhưng những yếu tố tăng như nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại Mỹ tăng đột biến trước bão Milton, rủi ro nguồn cung ở Trung Đông, động thái mới từ Trung Quốc giúp thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới này (công bố dự thảo nhằm thúc đẩy phát triển của khu vực tư nhân) đã hỗ trợ giá dầu lấy lại được những mất mát trước đó. Giá dầu bắt đầu tuần mới trong sắc đỏ. Ảnh minh họa: Oilprice Trong khi đó tại Mỹ, thị trường ngày càng tin tưởng rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào tháng 11 sau dữ liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần tăng, đồng thời lạm phát tăng hằng năm ở mức thấp nhất kể từ tháng 2-2021. Về phía cung, Tập đoàn dầu khí quốc gia Libya cho biết đã khôi phục mức sản lượng dầu 1,25 triệu thùng/ngày. Trong tuần này, thị trường sẽ dõi theo dữ liệu tiêu dùng của Mỹ để xem liệu chi tiêu tiêu dùng tại quốc gia tiêu thụ dầu hàng dầu thế giới có tiếp tục giữ vững hay không. Theo các nhà phân tích, trong ngắn hạn, bất kỳ dữ liệu kinh tế mạnh nào ảnh hưởng đến chu kỳ nới lỏng của Fed có thể gây áp lực lên giá. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 14-10 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.846 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 21.061 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.500 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.790 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.911 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 10-10. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tăng nên nhiều khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, giá có thể biến động ngược lại tùy thuộc vào diễn biến của giá xăng dầu thế giới những ngày tới. Tại kỳ điều hành giá gần đây nhất, giá xăng E5 RON 92 tăng 996 đồng/lít, xăng RON 95-III tăng 1.258 đồng/lít, dầu diesel tăng 1.099 đồng/lít, dầu hỏa tăng 1.139 đồng/lít, dầu mazut tăng 908 đồng/kg. MAI HƯƠNG