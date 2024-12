Giá xăng dầu hôm nay (13-12): Tiếp tục giảm

Giá xăng dầu thế giới hôm nay (13-12) nới dài đà giảm; giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm, trừ xăng RON 95-III. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 12-12, giá dầu trượt nhẹ, chịu áp lực từ dự báo nguồn cung dầu dồi dào trên thị trường. Hạn chế đà giảm của giá dầu là kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Giá dầu giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12-12. Ảnh minh họa: Reuters Giá dầu Brent giảm 11 cent, tương đương 0,15%, xuống mức 73,41 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 27 cent, tương đương 0,38%, xuống mức 70,02 USD/thùng. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã tăng nhẹ triển vọng nhu cầu cho năm tới (1,1 triệu thùng/ngày so với mức 990.000 thùng/ngày hồi tháng trước) nhưng vẫn kỳ vọng thị trường dầu mỏ sẽ có nguồn cung dồi dào với mức tăng cung 1,5 triệu thùng/ngày từ các nước không thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+). Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu cho năm 2024 trong tháng thứ 5 liên tiếp. Theo IEA, ngay cả khi không tính đến việc quay lại hạn ngạch sản lượng cao hơn, nguồn cung cho năm 2025 sẽ dư thừa 950.000 thùng/ngày - gần 1% nguồn cung thế giới. Con số này sẽ tăng lên 1,4 triệu thùng/ngày nếu OPEC+ tiếp tục kế hoạch bắt đầu tháo gỡ các đợt cắt giảm từ đầu quý II-2025. Mức tăng cung trong năm sau có thể khiến OPEC+ khó tăng dần lượng vốn bị trì hoãn từ tháng 10 trong bối cảnh giá giảm. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, trong tuần trước, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đã tăng cao hơn dự kiến. Dữ liệu này đã đẩy giá dầu giảm trong phiên. Trong khi đó tại Mỹ, lạm phát tăng nhẹ trong tháng 11, phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trước khi kết thúc năm. Dầu giao dịch mỏng do nhiều yếu tố tác động. Ảnh minh họa: Reuters Bjarne Schieldrop, nhà phân tích hàng hóa chính tại SEB nhận xét báo cáo lạm phát có thể tốt hơn, nhưng có vẻ như vẫn đủ thấp để Fed giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần sau. Các yếu tố tác động đến giá dầu trong phiên gồm lượng dầu thô nhập khẩu của Mỹ trong tháng 11 tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng đầu tiên sau 7 tháng; Iran đã đồng ý cho cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc giám sát chặt chẽ hơn tại cơ sở Fordow sau khi nước này tăng tốc quá trình làm giàu uranium. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 13-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.861 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.596 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.255 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.566 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 15.574 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 12-12. Tất cả các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm trừ xăng RON 95-III tăng 33 đồng/lít. Giá xăng E5 RON 92 giảm 3 đồng/lít, dầu diesel giảm 127 đồng/lít, dầu hỏa giảm 251 đồng/lít, dầu mazut giảm 551 đồng/kg. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. MAI HƯƠNG