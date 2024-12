Giá xăng dầu hôm nay (12-12): Trong nước hạ nhiệt

Giá xăng dầu thế giới nới dài đà tăng. Giá xăng dầu trong nước dự báo sẽ tiếp tục giảm. Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch ngày 11-12, giá dầu tăng hơn 1 USD sau khi Liên minh châu Âu đồng ý áp thêm gói trừng phạt, đe dọa dòng chảy dầu của Nga, thắt chặt nguồn cung dầu thô trên thế giới. Giá dầu ghi nhận hat-trick tăng ngày trong phiên giao dịch ngày 11-12. Ảnh minh họa: Outlook India Giá dầu Brent tăng 1,33 USD, tương đương 1,84%, lên mức 73,52 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,7 USD, tương đương 2,48%, lên mức 70,29 USD/thùng. Reuters đưa tin, ngày 11-12, các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí với gói trừng phạt thứ 15 đối với Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt mà nước này đang tiến hành tại Ukraine. Gói trừng phạt có khả năng sẽ được chính thức thông qua tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU vào thứ 2 tới và sẽ nhắm vào gần 30 tổ chức, hơn 50 cá nhân và 45 tàu chở dầu. Chuyên gia John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York nhận xét việc siết chặt dòng chảy từ Nga có khả năng hỗ trợ và bù đắp cho số liệu nhu cầu truyền thống. Hỗ trợ giá dầu trong phiên là dữ liệu tồn kho dầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 6-12 giảm 1,4 triệu thùng. Tuy nhiên, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng mạnh lại gây sức ép lên giá dầu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, tồn kho xăng của Mỹ tăng 5,1 triệu thùng, tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 3,2 triệu thùng. Trong khi đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm dự báo về tăng trưởng nhu cầu trong năm 2024 và 2025 trong tháng thứ 5 liên tiếp với mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Trong báo cáo hằng tháng, OPEC cho biết họ kỳ vọng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 sẽ tăng 1,61 triệu thùng/ngày, giảm so với mức dự báo 1,82 triệu thùng/ngày hồi tháng trước. OPEC cũng cắt giảm ước tính tăng trưởng năm 2025 xuống còn 1,45 triệu thùng/ngày từ mức 1,54 triệu thùng/ngày. Hồi tháng 7, OPEC đã kỳ vọng nhu cầu thế giới năm 2024 sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày. Giá dầu đã bật tăng trong những phiên giao dịch qua. Ảnh minh họa: AP Các nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng nhu cầu của Trung Quốc sẽ tăng sau các kế hoạch mới nhất của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đầu tuần, Trung Quốc cho biết sẽ áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng thích hợp vào năm 2025, đánh dấu lần nới lỏng đầu tiên trong 14 năm qua. Kenny Zhu, nhà phân tích nghiên cứu của Global X tin rằng các biện pháp kích thích tiền tệ và tài khóa của Trung Quốc sẽ là những điểm dữ liệu quan trọng cần theo dõi trong năm tới. Lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 12-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.864 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.563 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.382 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.817 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.125 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều nay. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tiếp tục giảm nên giá xăng dầu trong nước sẽ nới dài đà giảm. Dự báo giá xăng giảm nhẹ trong khoảng 50-100 đồng/lít, giá dầu giảm từ 150-500 đồng/lít (kg). Tại lần điều chỉnh gần đây nhất, giá xăng RON 95-III giảm 294 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 24 đồng/lít, dầu diesel giảm 395 đồng/lít, dầu hỏa giảm 325 đồng/lít, dầu mazut “giậm chân tại chỗ”. MAI HƯƠNG