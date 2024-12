Giá xăng dầu hôm nay (11-12): Hạ nhiệt do tồn kho xăng dầu của Mỹ tăng

Giá xăng dầu thế giới giảm nhẹ, chịu tác động bởi tồn kho xăng dầu của Mỹ tăng. Giá xăng dầu trong nước có thể đảo chiều? Giá dầu thế giới Đầu phiên giao dịch ngày 11-12, giá dầu giảm nhẹ do tồn kho xăng, dầu của Mỹ tăng. Trước đó, giá dầu tăng nhẹ khi kết thúc phiên giao dịch ngày 10-12 với kỳ vọng nhu cầu tăng ở Trung Quốc, nguồn cung có thể thắt chặt ở châu Âu vào mùa đông tới và tình hình biến động ở Trung Đông. Giá dầu tăng liên tục 2 phiên giao dịch đầu tiên của tuần. Ảnh minh họa: Fox Business Giá dầu Brent tăng 5 cent, tương đương 0,07%, lên mức 72,19 USD/thùng, giá dầu WTI tăng 22 cent, tương đương 0,32%, lên mức 68,59 USD/thùng. Hỗ trợ giá dầu kéo dài đà leo dốc của phiên giao dịch trước là các báo cáo cho thấy Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách tiền tệ nới lỏng thích hợp vào năm 2025 khi Bắc Kinh cố gắng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây sẽ là lần nới lỏng đầu tiên trong 14 năm qua. Trong khi đó, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 11 tăng vọt 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận mức tăng đầu tiên trong 7 tháng. Tuy nhiên, nhà phân tích Tamas Varga của Công ty môi giới dầu mỏ PVM cho biết, sự gia tăng này là do dự trữ nhiều hơn là do nhu cầu cải thiện. Theo ông, nền kinh tế sẽ chỉ được kích thích bằng cách cải thiện tâm lý và chi tiêu của người tiêu dùng, bằng sự gia tăng tổng cầu trong nước. Còn theo nhà phân tích cấp cao Phil Flynn của Price Futures Group, suy đoán về nhu cầu trong mùa đông này cũng là một yếu tố đẩy giá dầu tăng. Nhà phân tích này cho biết các quỹ đầu cơ đang bắt đầu mua vào khi nguồn cung trên thị trường châu Âu bị thắt chặt vào mùa đông này. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, quân nổi dậy ở Syria đang nỗ lực thành lập chính phủ, khôi phục trật tự sau khi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Chiến lược gia thị trường Yeap Jun Rong của IG cho biết căng thẳng ở Trung Đông dường như đã được kiềm chế, khiến những người tham gia thị trường định giá rủi ro tiềm ẩn thấp đối với xung đột lan rộng tại khu vực. Mặc dù bản thân Syria không phải là quốc gia sản xuất dầu lớn, nhưng quốc gia này có vị trí chiến lược và có mối quan hệ chặt chẽ với Nga và Iran nên sự biến động ở Syria có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu. Tồn kho xăng, dầu của Mỹ tăng có thể đẩy giá dầu hạ nhiệt trong phiên giao dịch ngày 11-12. Ảnh minh họa: Oilprice Giá dầu có thể tăng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông qua việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm khi kết thúc cuộc họp ngày 18-12. Điều đó có thể thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, mặc dù các nhà giao dịch đang chờ xem liệu dữ liệu lạm phát trong tuần này có làm chệch hướng cắt giảm hay không. Hạn chế đà tăng của giá dầu trong phiên là dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho thấy, tồn kho xăng, dầu, sản phẩm chưng cất của Mỹ trong tuần trước đều tăng với mức tăng lần lượt là 2,852 triệu thùng, 499.000 thùng và 2,452 triệu thùng. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.864 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.563 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.382 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.817 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.125 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 12-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tiếp tục giảm nên giá xăng dầu trong nước sẽ nới dài đà giảm. Tuy nhiên, giá có thể đảo chiều nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay (11-12). Tại lần điều chỉnh gần đây nhất, giá xăng RON 95-III giảm 294 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 24 đồng/lít, dầu diesel giảm 395 đồng/lít, dầu hỏa giảm 325 đồng/lít, dầu mazut “dậm chân tại chỗ”. MAI HƯƠNG