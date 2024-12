Giá xăng dầu hôm nay (10-12): Bật tăng do căng thẳng leo thang tại Trung Đông

Giá xăng dầu thế giới tăng do rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông. Giá xăng dầu trong nước có thể đảo chiều? Giá dầu thế giới Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu tăng hơn 1% do rủi ro địa chính trị tăng cao sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức và khi nhà nhập khẩu hàng đầu Trung Quốc có những động thái đầu tiên hướng tới lập trường nới lỏng chính sách tiền tệ. Giá dầu bật tăng ở phiên giao dịch đầu tiên của tuần. Ảnh minh họa: Planet Energies Giá dầu Brent tăng 1,02 USD, tương đương 1,4%; lên mức 72,14 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng 1,17 USD, tương đương 1,7%; lên mức 68,37 USD/thùng. Jorge Leon, giám đốc phân tích địa chính trị của Rystad Energy nhận xét: Các sự kiện ở Syria vào cuối tuần trước có thể tác động đến thị trường dầu thô, làm gia tăng mức phí rủi ro địa chính trị đối với giá dầu trong những tuần tới, thậm chí cả tháng tới trong bối cảnh bất ổn gia tăng ở khu vực Trung Đông. Ngày 8-12, lực lượng đối lập Syria tuyên bố giành quyền kiểm soát Damascus và tuyên bố chấm dứt chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Điều này làm dấy lên lo ngại về bất ổn hơn nữa ở khu vực Trung Đông vốn đang bị chiến tranh tàn phá. Thêm vào đó, Israel đã tiến hành các cuộc không kích chớp nhoáng vào Syria nhằm củng cố quyền kiểm soát các vị trí chiến lược quan trọng và vô hiệu hóa mọi cơ sở hạ tầng quân sự còn sót lại có liên quan đến chính quyền Syria trước đây để không bị rơi vào tay lực lượng nổi dậy ở Syria. Mặc dù Syria không phải là nước sản xuất dầu lớn, nhưng nước này có ảnh hưởng địa chính trị do vị trí địa lý và mối quan hệ với Nga và Iran. Theo Reuters, đã có những dấu hiệu ban đầu của sự gián đoạn trên thị trường dầu mỏ. Đó là 1 tàu chở dầu của Iran đến Syria đã phải quay đầu ở Biển Đỏ. Trong khi đó, Tân Hoa xã đưa tin Trung Quốc sẽ tập trung vào việc mở rộng nhu cầu trong nước và thúc đẩy tiêu dùng. Tăng trưởng của Trung Quốc đã đình trệ do suy thoái của thị trường bất động sản ảnh hưởng đến niềm tin và tiêu dùng. Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đang hỗ trợ giá dầu leo dốc. Ảnh minh họa: Nairametrics Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao tại Price Futures Group cho biết: Giá hàng hóa sẽ tăng vọt nếu Trung Quốc thực sự thực hiện các lời hứa về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn và khả năng họ sẽ làm mọi cách để kích thích nền kinh tế. Gây áp lực lên giá là thông tin Aramco, nhà xuất khẩu dầu hàng đầu của Saudi Arabia, đã giảm giá tháng 1-2025 cho người mua châu Á xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Thị trường lo ngại điều này có thể báo hiệu nhu cầu yếu. Giá xăng dầu trong nước Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 10-12 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 19.864 đồng/lít.

Xăng RON 95-III không quá 20.563 đồng/lít.

Dầu diesel không quá 18.382 đồng/lít.

Dầu hỏa không quá 18.817 đồng/lít.

Dầu mazut không quá 16.125 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên sẽ được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tại kỳ điều hành giá chiều 12-12. Do giá xăng dầu thế giới tuần trước tiếp tục giảm nên giá xăng dầu trong nước sẽ nới dài đà giảm. Tuy nhiên, giá có thể đảo chiều nếu giá xăng dầu thế giới tăng mạnh trong 3 phiên đầu tuần. Tại lần điều chỉnh gần đây nhất, giá xăng RON 95-III giảm 294 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 24 đồng/lít, dầu diesel giảm 395 đồng/lít, dầu hỏa giảm 325 đồng/lít, dầu mazut “giậm chân tại chỗ”. MAI HƯƠNG