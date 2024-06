Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Theo đó, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 610 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới không cao hơn 21.140 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 21.970 đồng/lít sau khi giảm 540 đồng/lít so với giá bán lẻ kỳ trước.

Trong kỳ điều chỉnh lần này, giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.420 đồng/lít (giảm 320 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); giá dầu hỏa không cao hơn 19.420 đồng/lít (giảm 510 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Giá dầu mazut 180CST 3.5S kỳ này cũng giảm 250 đồng/kg so với kỳ trước, giá bán mới là 17.280 đồng/kg.