Giá xăng đảo chiều giảm mạnh, RON 95 về dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (ngày 3/10) đảo chiều giảm sau khi được điều chỉnh tăng mạnh vào tuần trước. Giá xăng RON 95 về dưới 20.000 đồng/lít. Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay. So với kỳ điều hành trước đó, giá xăng E5 được điều chỉnh giảm 770 đồng/lít, giá bán là 18.850 đồng/lít. Giá xăng RON 95 hạ 710 đồng/lít, giá bán về mức 19.800 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm 100 đồng/lít, giá bán ở mức 17.400 đồng/lít. Dư địa Quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối hiện ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng tới quỹ. Giá xăng được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nguyễn Huế Tính đến ngày 2/10, Petrolimex ghi nhận mức dương quỹ 3.079 tỷ đồng; Saigon Petro dương quỹ 328 tỷ đồng; Petimex dương quỹ 460 tỷ đồng; PV Oil âm quỹ hơn 138 tỷ đồng... Liên quan đến thị trường xăng dầu, nhóm thương nhân phân phối xăng dầu và thương nhân bán lẻ xăng dầu vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến việc sửa nghị định kinh doanh xăng dầu - dự thảo số 04 đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến. Nghị định mới này sẽ thay thế Nghị định 83 năm 2014, Nghị định 95 năm 2021 và Nghị định 80 năm 2023. Trong kiến nghị gửi lên Thủ tướng, nhóm thương nhân xăng dầu cho rằng, dự thảo mới có sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, tạo lợi thế kinh doanh cho các doanh nghiệp lớn có vị thế độc quyền, tạo cơ hội phát sinh tiêu cực, hình thành “lợi ích nhóm”, hạn chế quyền kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhóm thương nhân này kiến nghị Chính phủ và các bộ liên quan xem xét sửa đổi dự thảo Nghị định với tinh thần đổi mới về phương thức và cơ chế quản lý, điều hành thị trường xăng dầu, theo hướng bảo đảm sự tuân thủ đúng khung khổ pháp luật hiện hành, hướng tới xây dựng một thị trường xăng dầu vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh tự do, bình đẳng và công bằng. Nhóm thương nhân cho rằng cần bãi bỏ các quy định phân loại thương nhân. Thay vào đó, quy định đối tượng điều chỉnh của Nghị định là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói chung với các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật gắn với các hoạt động kinh doanh. Ví như, điều kiện kinh doanh nhập khẩu; điều kiện và tiêu chuẩn kho xăng dầu; điều kiện và tiêu chuẩn phương tiện vận chuyển xăng dầu, điều kiện và tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ, điểm bán xăng dầu… Ngoài ra, cần xem xét lại sự tồn tại của Quỹ bình ổn giá xăng dầu, vì nó không hiệu quả và ít phát huy tác dụng thực chất, trong khi đó nó tạo gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp nói chung và cùng với thuế môi trường thu trước, nhiều doanh nghiệp lớn đã lạm dụng quỹ này và tiền thuế để trục lợi trái pháp luật.