Giá vé máy bay trong nước tăng cao có hợp lý?

Theo đó, cử tri cho rằng hiện nay giá vé máy bay trong nước tăng cao; do đó đề nghị Bộ xem lại các khoản phí, lệ phí, phân tích, đánh giá tính hợp lý của giá thành và chi phí tổ chức bộ máy của các hãng hàng không và các tổ chức dịch vụ mặt đất để so sánh với giá vé máy bay hiện nay có phù hợp không.

Bộ GTVT vừa trả lời cử tri TP HCM về đề nghị xem lại các khoản phí, lệ phí để so sánh với giá vé máy bay hiện nay.

Trả lời cử tri, đại diện Bộ GTVT cho biết theo quy định tại Thông tư số 17 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa, giá vé máy bay được cấu thành bởi: Giá dịch vụ vận chuyển hành khách; Thuế giá trị gia tăng (VAT); Các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ bảo đảm an ninh (gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý); và Giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm (do hãng quyết định).

Về cơ cấu chi phí chuyến bay: Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trên cơ sở số liệu báo cáo của Vietnam Airlines và Vietjet Air - là hai hãng hàng không có thị phần vận chuyển nội địa lớn nhất - thì cơ cấu tỉ trọng chi phí trong tổng chi phí một chuyến bay năm 2023 của các hãng như sau: Chi phí nhiên liệu bay chiếm tỉ trọng từ 37% đến 42%; chi phí liên quan đến thiết bị bay, sửa chữa, bảo dưỡng máy bay chiếm tỉ trọng từ 32% đến 41%; chi phí phục vụ chuyến bay (phục vụ mặt đất, điều hành bay…) chiếm tỉ trọng 6-7%; các chi phí còn lại gồm chi liên quan nhân công trực tiếp, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, phục vụ hành khách… chiếm tỉ trọng từ 16% đến 19%.