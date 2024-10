Giá vé máy bay Tết 2025 mua sớm 5 tháng vẫn cao, có chặng gần 10 triệu đồng

Dù đặt vé Tết Nguyên đán trước 5 tháng, không ít hành khách vẫn bất ngờ vì mức giá tăng mạnh so với ngày thường. Đơn cử, chặng TPHCM - Hà Nội có mức giá lên tới 8 triệu đồng/vé khứ hồi. Vé Tết đắt gấp đôi ngày thường Tết Nguyên đán năm 2025, người lao động Việt Nam được nghỉ 9 ngày. Kỳ nghỉ dài khiến người dân có thêm thời gian để nghỉ ngơi, về quê hay đi du lịch trong nước và nước ngoài. Dù đặt vé máy bay Tết trước 5 tháng nhưng không ít người vẫn bất ngờ vì mức giá tăng gấp đôi so với ngày thường. Anh Quốc Huy, làm việc tại TPHCM, vẫn đang "đau đầu" chọn phương án ăn Tết tại TPHCM hay về quê nhà ở Hà Nội. Anh cho biết mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, gia đình anh gồm 6 người đều muốn về quê ăn Tết và đi du xuân tại các điểm du lịch miền Bắc. Anh đã cố gắng "săn" vé rẻ từ sớm nhưng vẫn không tránh khỏi tốn khoản chi phí lớn. "Năm ngoái, gia đình tôi mất hơn 30 triệu đồng tính riêng tiền vé máy bay khứ hồi TPHCM - Hà Nội. Năm nay, giá vé tiếp tục tăng lên khoảng hơn 7 triệu đồng/vé khứ hồi nên gia đình tôi phải xem xét lại việc ăn Tết trong TPHCM hoặc ra Hà Nội vào thời điểm khác", anh Huy chia sẻ. Thực tế, theo khảo sát, giá vé máy bay khứ hồi dịp Tết từ ngày 25/1/2025 đến hết chủ nhật ngày 2/2/2025 Dương lịch (tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ) đều đang ở mức cao so với ngày thường. Cụ thể, chặng TPHCM - Hà Nội có giá rẻ nhất là 6 triệu đồng/vé khứ hồi của Vietjet Air. Trong khi đó, các hãng khác như Vietravel Airlines, Bamboo Airways và Vietnam Airlines có giá 7,1-8 triệu đồng/vé khứ hồi. Mức giá này cao hơn so với mức 6-6,8 triệu đồng của năm trước. Một đại lý vé máy bay cho hay, giá vé máy bay phổ thông chặng TPHCM - Hà Nội giai đoạn cao điểm trước Tết Dương lịch 2025 tăng cao gấp đôi so với mức giá 2,3-4 triệu đồng/vé khứ hồi ngày thường. Mức giá này sẽ được neo giữ và tăng mạnh hơn trong khoảng 1 tuần trước Tết Nguyên đán. Từ ngày 22/1/2025 đến 28/1/2025, giá vé thấp nhất là 3,2 triệu đồng/vé, cao nhất gần 4,4 triệu đồng/vé. Tình hình cũng tương tự trong giai đoạn sau Tết Nguyên đán. Giá vé máy bay Tết ở nhiều chặng tăng so với cùng kỳ (Ảnh: Tiến Tuấn). Giá vé máy bay khứ hồi chiều từ TPHCM đi các tỉnh khác ở miền Bắc và miền Trung cũng có giá tương đương với các "đường bay vàng". Chẳng hạn, vé khứ hồi chặng TPHCM - Vinh lịch bay dịp Tết Nguyên đán có giá khoảng 7,3-7,5 triệu đồng, vé khứ hồi TPHCM - Hải Phòng cũng có giá khoảng 5,8 - 7,5 triệu đồng. Chặng TPHCM - Đồng Hới cũng ghi nhận mức giá cao là 6,2 triệu đồng với Vietjet Air và 11 triệu đồng với Vietnam Airlines. Nếu bay chặng TPHCM - Đà Nẵng, hành khách phải trả mức giá khoảng 5 triệu đồng cho chuyến bay của tất cả các hãng. Trong khi đó, các chuyến bay dịp Tết từ TPHCM đến Quy Nhơn ở mức 4,8-7 triệu đồng/vé khứ hồi với Vietjet Air, Vietravel Airlines và Bamboo Airways. Tuy nhiên nếu bay với Vietnam Airlines vào khung giờ đẹp hành khách phải trả số tiền lên đến gần 10 triệu đồng/vé khứ hồi. Mua sớm cũng hầu như không có giá vé rẻ Chị Nguyệt Ánh, chủ một đại lý vé máy bay tại TPHCM ước tính giá vé dịp Tết sắp tới đắt hơn 8-12% so với cùng kỳ. Chị cho biết, lượng vé máy bay tết rất dồi dào nhưng do mức giá và thời điểm Tết còn cách khá xa, một số người cũng trong tâm lý mong chờ giá vé sẽ giảm. So với những năm trước, giá vé tết năm nay cao, kể cả mua sớm cũng hầu như không có giá vé rẻ. Chị Ánh cho rằng hành khách nên đặt vé càng sớm cơ hội mua vé giá tốt càng cao. Đặc biệt với các gia đình có nhiều thành viên, tranh thủ đặt vé cũng là cách giúp tiết kiệm chi phí di chuyển trong đợt cao điểm này. Để chuẩn bị cho giai đoạn cuối năm 2024 và sẵn sàng cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2025, Cục Hàng không đã chỉ đạo các hãng sắp xếp, cân đối nguồn lực vận tải, phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để bảo đảm nguồn cung vận tải phù hợp. Bên cạnh đó, các hãng cần triển khai mở bán sớm các vé máy bay phục vụ giai đoạn Tết để hành khách có thể lựa chọn, xây dựng kế hoạch di chuyển phù hợp. Ngoài ra, cần đẩy nhanh quá trình nhận tàu bay thuê, mua mới và đưa vào khai thác trở lại các tàu bay đã hoàn thành sửa chữa, bảo dưỡng động cơ từ nhà sản xuất.