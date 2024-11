Giá vàng vừa hạ vội bán tháo, nhiều người tiếc ‘đứt ruột’ khi vàng tăng vọt

Nghe ngóng giá vàng giảm, nhiều khách hàng vội mang vàng đi bán. Mấy ngày sau, giá vàng lại đảo chiều đi lên khiến không ít người chịu thiệt hại hàng chục triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới biến động mạnh sau khi có kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Donald Trump thắng cử. Giá vàng trong nước cũng đảo chiều liên tục, gây bất ngờ với nhiều người. Không ít khách hàng thua lỗ nặng do mua bán không đúng thời điểm. Chị Trần Thu Thảo (Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay, ngày 14/11, thấy giá vàng giảm mạnh nên quyết định đem 2 cây vàng SJC đi bán. Thời điểm chị mua, vàng khi ấy lên tới 89 triệu đồng/lượng. Do lo sợ giá vàng có thể giảm thêm, chị quyết định “cắt lỗ” ở mức giá 80 triệu đồng/lượng. Chị chịu lỗ 18 triệu đồng ở phi vụ buôn vàng lần này. Mấy ngày nay, nhìn giá vàng trong nước đi lên, chị lại tiếc đứt ruột. Nếu bán lúc này, chị Thảo chỉ lỗ hơn 10,5 triệu đồng. “Đúng là không đoán được thị trường. Tay ngang buôn vàng chỉ có lỗ”, chị nói. Nhiều khách hàng thiệt vì bán vàng không đúng thời điểm. Ảnh: Tiến Anh Cũng nhìn giá vàng tăng, giảm mà tiếc nuối là trường hợp của anh Nguyễn Văn Giang (Thanh Xuân, Hà Nội). Cách đây 4 năm, anh Giang vay 5 cây vàng để mua nhà. Giá vàng tăng và khó mua nên anh chưa gom đủ để trả người thân. Anh liên tục nghe ngóng thị trường để mua vàng. Thấy giá vàng giảm, anh Giang vui mừng vì có thể mua được với giá tốt và không bị hạn chế số lượng. Ngày 14/11, anh ra tiệm vàng để xem tình hình. Thấy hàng vàng mở bán, nhiều người mua được, anh Giang lo ngại giá vàng có thể giảm tiếp nên quyết định chưa mua, chờ giảm thêm. Kỳ vọng của anh Giang không được như mong đợi. Giá vàng trong nước mấy ngày sau liên tục đi lên. Các hàng vàng lại giới hạn số lượng bán ra. Những người có nhu cầu số lượng nhiều như anh Giang khó có thể mua được. “Biết thế mình mua vàng luôn hôm nọ, được cây nào hay cây đó. Tình hình này khó mà biết được khi nào giá tốt để mua", anh Giang chia sẻ. Giá vàng rung lắc mạnh Ngày 12/11, giá vàng miếng SJC và Doji được niêm yết ở mức 80,6-84,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). SJC hạ giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ về mức 79,9-82,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 xuống mức 80,9-83,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Phiên 14/11, giá vàng miếng tiếp tục giảm về 80-83,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji hạ giá mua - bán vàng nhẫn 9999 về mức 79,8-82,1 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 79-81,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Các phiên sau đó, giá vàng trong nước bất ngờ đi lên. Ngày 16/11, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 79,8-82,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tại Doji, giá mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81-82,7 triệu đồng/lượng. Ngày 19/11, SJC nâng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 82-84,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá mua - bán vàng nhẫn 9999 lên mức 83,7-84,7 triệu đồng/lượng. Ngày 21/11, giá vàng 9999 của SJC và Doji đồng loạt tăng lên mức 86,2 triệu đồng/lượng (bán ra) và 83,7 triệu đồng/lượng (mua vào). Doji điều chỉnh giá vàng nhẫn 9999 lên mức 84,8-85,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong khi đó, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83,6-85,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, so với giá vàng thấp nhất phiên 14/11, vàng miếng SJC tăng 2,7 triệu đồng/lượng (bán ra) và 3,7 triệu đồng/lượng (mua vào). Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Doji tăng 5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 tại SJC tăng 4,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 3,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Trao đổi với VietNamNet, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, thị trường vàng bị tác động mạnh bởi những biến động địa chính trị trên thế giới. Nếu căng thẳng tiếp diễn, giá vàng sẽ tăng trở lại. Áp lực lên giá vàng có thể chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Chuyên gia vàng khuyến cáo, nếu chưa thật sự cần tiền, người dân không nên vội bán vàng, nhất là bán cắt lỗ vì xác suất giá vàng phục hồi là rất cao. Theo các chuyên gia, về trung và dài hạn, giá vàng vẫn được dự báo tăng. Vàng thường được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ nới lỏng của Fed, chính sách tài khóa mạnh mẽ hơn của ông Trump. Goldman Sachs dự báo giá vàng thế giới lên mức 3.000 USD/ounce trong năm 2025.