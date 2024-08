Giá vàng tuần tới: Chuyên gia nhận định ra sao về biến động giá trong ngắn hạn?

Thị trường vàng thế giới tuần qua tương đối sôi động khi giá biến động liên tục với biên độ lớn do chịu tác động bởi các dữ liệu kinh tế cùng các yếu tố địa chính trị. Bước vào tuần mới, vàng giao ngay được giao dịch với mức giá trên 2.430 USD/ounce trước khi “phi mã” nhờ lực cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng leo thang khi lực lượng Israel tiếp tục các hoạt động gần thành phố Khan Younis, phía nam Gaza.

Tuy nhiên, sau đợt tăng giá, áp lực chốt lời đã khiến vàng mất đi gần hết những gì có được vào đầu tuần. Trong phiên giao dịch cuối của tuần, kim loại quý này đã có ngày tăng giá tốt nhất trong tuần và kết thúc tuần một cách ngoạn mục, tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới trên cả thị trường giao ngay và tương lai. Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay neo ở mức 2.508,7 USD/ounce, tăng 77 USD so với mức chốt phiên tuần trước.

Giá vàng thế giới chính thức vượt mốc 2.500 USD/ounce. Ảnh: Kitco



Theo giới chuyên gia, đà tăng của vàng trong tuần chủ yếu được thúc đẩy bởi các dữ liệu kinh tế. Vào thứ Sáu, kim loại quý này liên tục chinh phục các mốc kỷ lục mới khi dữ liệu công bố trong ngày đã làm dấy lên lo ngại rằng rủi ro giảm tăng trưởng đang nhanh chóng lấn át rủi ro tăng lạm phát vốn đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương trong 2 năm qua.