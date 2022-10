Giá vàng tuần qua: Lãi 1,2 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 10

Phiên đầu tuần, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.650,8 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.657,5 USD/ounce.

Giá vàng trên thị trường quốc tế hồi nhẹ sau cú lao dốc xuống đáy 3 tuần trong phiên liền trước. Đồng USD hạ nhiệt đôi chút nhưng vẫn ở vùng đỉnh 20 năm so với các đồng tiền chủ chốt.

Giá vàng thế giới 20/10 thấp hơn khoảng 10,4% (189 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.626,9 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.631,4 USD/ounce.

Sau khi giảm, tới sáng 22/10, giá vàng thế giới giao ngay ở quanh ngưỡng 1.657,9 USD/ounce, tăng 34,5 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng tương lai giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.656,3 USD/ounce, tăng 31,9 USD/ounce so với đêm qua.

Giá vàng đã tăng 0,6% trong tuần sau khi vào tuần trước hồi phục từ mức thấp nhất tính từ cuối tháng 9/2022.

Theo nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của hãng tin Reuters, giá vàng có thể lại thử ngưỡng hỗ trợ 1.641 USD/ounce và có thể hướng tới 1.614 USD/ounce.