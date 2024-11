Giá vàng tăng mạnh, một ngân hàng có động thái lạ

Sáng nay (23/11), giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh. Tuy nhiên, một ngân hàng thương mại niêm yết cao hơn nửa triệu đồng/lượng giá vàng miếng SJC so với các doanh nghiệp và 4 ngân hàng quốc doanh. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 85 - 87 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua. 4 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank) cũng đồng loạt tăng giá bán vàng miếng SJC lên mức 87 triệu đồng/lượng bán ra. 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn bán vàng miếng SJC theo chỉ định của Ngân hàng Nhà nước và được phép lãi 1 triệu đồng/lượng. Trên thị trường có 22 ngân hàng và 16 doanh nghiệp được cấp phép bán vàng miếng SJC. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như Bảo Tín Minh Châu, Doji, Mi Hồng, Phú Quý… nhìn giá bán ra của các đơn vị trên để niêm yết giá bán vàng miếng SJC của doanh nghiệp mình. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC cũng được điều chỉnh bán ra tăng ở mức tương đương. Giá mua vào các doanh nghiệp chênh nhau từ 300.000 - 500.000 đồng/lượng. Đáng chú ý, trên thị trường xuất hiện một ngân hàng niêm yết cao hơn cả giá mua vào - bán ra của các đơn vị được phép kinh doanh vàng miếng. Cụ thể, Ngân hàng ACB niêm yết giá vàng miếng SJC 86 - 87,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng mua vào, 500.000 đồng/lượng bán ra so với các doanh nghiệp vàng khác. Từ đầu tuần đến nay, giá vàng miếng SJC tăng 3,5 đến 4 triệu đồng/lượng. Không chỉ giá vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tiếp tục tăng mạnh. Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 84,83 - 85,78 triệu đồng/lượng mua - bán, tăng 650.000 đồng/lượng so với sáng qua. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn 85,4 - 86,5 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới niêm yết 2.716 USD/ounce, tăng 44 USD/ounce so với sáng qua. Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 24.295 đồng/USD tăng 5 đồng so với sáng qua. Các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng theo. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 25.170 - 25.509 đồng/USD, giữ giá chiều mua và tăng 5 đồng/USD chiều bán ra so với sáng qua. BIDV niêm yết giá mua - bán USD đứng ở mức 25.209 - 25.509 đồng/USD, giảm 1 đồng/USD chiều mua và tăng 5 đồng/USD chiều bán ra. Trên thị trường tự do, giá USD ở quanh mức 25.652 - 25.752 đồng/USD, giảm 7 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng qua. Ngọc Mai