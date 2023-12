Giá vàng tăng, giảm đảo điên, nhà đầu tư trở tay không kịp

Thứ hai, thời gian qua lãi suất liên tục giảm, đầu tư khó khăn. Một số người có tiền gửi vào ngân hàng thì lãi không được bao nhiêu. Trong khi đầu tư thì ít cơ hội, do các doanh nghiệp đang ít đơn hàng, co cụm lại. Mặc dù 2 tháng cuối năm được dự báo sẽ là giai đoạn bùng nổ của sản xuất kinh doanh nhưng dường như các nhà đầu tư không tin tưởng lắm. Do đó dòng tiền có xu hướng chảy sang kim loại quý là vàng. Tâm lý "mua vàng còn giữ được giá" khiến nhiều người ưu tiên tích trữ vàng hơn.

Thứ ba, đang cận dịp cuối năm, nhu cầu mua vàng trang sức phục vụ đám cưới, đám hỏi tăng lên, điều này có thể khiến giá vàng tăng. Nguyên liệu sản xuất khan hiếm, nguồn cung vàng miếng SJC bị hạn chế, cộng với đà tăng của giá vàng thế giới khiến giá vàng trong nước ngày càng nóng.

Nhiều người trở tay không kịp vì giá vàng biến động thất thường.

Dù giá vàng tăng mạnh, nhưng theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng vì mức chênh giữa mua và bán của vàng hiện đang quá lớn, có thời điểm lên tới 1,4 triệu đồng, thể hiện rằng nhà kinh doanh mua vào giá thấp nhưng lại bán ra với giá rất cao.

Chênh lệch quá lớn cũng thể hiện rằng bản thân các nhà kinh doanh đang cảm nhận được rủi ro lớn hơn và đẩy rủi ro đó sang người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây là thị trường tự do, các doanh nghiệp được tự quyết giá bán, Ngân hàng Nhà nước không áp giá trần, giá sàn.

“Chênh lệch giữa giá mua và bán cao như vậy, nhà kinh doanh mua vào giá thấp, bán ra với giá cao nên người mua đối diện nhiều rủi ro, chịu ảnh hưởng nếu thị trường biến động. Chênh lệch càng lớn, rủi ro càng nhiều.