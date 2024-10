Giá vàng nhẫn hôm nay đảo chiều tăng, trở lại mốc kỷ lục 89 triệu đồng

Giá vàng nhẫn hôm nay tăng nhanh theo diễn biến của giá vàng thế giới, chiếm lại mốc kỷ lục 89 triệu đồng/lượng (bán ra). Cụ thể, đầu giờ sáng nay, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji nâng giá vàng nhẫn 9999 lên mức 87,9-88,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng so với kết phiên giao dịch hôm qua. Đến trưa nay, Doji lại điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn thêm 100 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, chiếm lại mốc kỷ lục 88-89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tính chung trong ngày hôm nay, giá vàng nhẫn tại Doji đã tăng 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua. Giá vàng nhẫn chiếm lại mốc 89 triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Huế Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) hôm nay nâng giá vàng nhẫn ở chiều mua vào lên mức 87,8 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng so với mức kết phiên hôm qua. Còn giá vàng nhẫn bán ra tăng 10 nghìn đồng mỗi lượng so với mức chốt hôm qua, lên mức 88,9 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu hôm nay nâng cả giá mua vào và bán ra đối với vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long. Theo đó, giá vàng nhẫn vàng rồng Thăng Long được điều chỉnh tăng 100 nghìn đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, lên mức 87,98-88,98 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vẫn giữ giá vàng nhẫn ở mức kết tuần trước, mua - bán vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức giá 87-88,5 triệu đồng/lượng. Mua vào Bán ra SJC 87.000.000 đồng/lượng 88.500.000 đồng/lượng Doji 88.000.000 đồng/lượng 89.000.000 đồng/lượng PNJ 87.800.000 đồng/lượng 88.900.000 đồng/lượng Vàng rồng Thăng Long 87.980.000 đồng/lượng 88.980.000 đồng/lượng Bảng giá vàng nhẫn trong nước chốt phiên 29/10 Giá vàng miếng SJC hôm nay vẫn duy trì mức giao dịch 87-89 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá mua vàng nhẫn và vàng miếng tại SJC hiện ngang nhau. Còn các doanh nghiệp khác đang niêm yết giá mua vào vàng nhẫn cao hơn giá mua vàng miếng SJC từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượng. Giá bán ra của vàng nhẫn tại một số thương hiệu hiện đã ngang bằng vàng miếng SJC. Giá vàng nhẫn trong nước tăng nhanh theo diễn biến trên thị trường quốc tế. Vào lúc 18h03' hôm nay (ngày 29/10, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.750 USD/ounce, gần mức cao kỷ lục 2.758,37 USD/ounce ghi nhận trong tuần trước. Giá vàng nhanh chóng hồi phục bởi nhiều yếu tố củng cố vị thế của kim loại quý này như một tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu. Giá vàng được dự báo có thể dễ dàng đạt mốc 3.000 USD/ounce vào năm 2025.