Giá vàng nhẫn giảm mạnh, có nên mua vào lúc này?

Sáng nay (15/12), giá vàng nhẫn tiếp đà giảm mạnh về mốc 84 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia cho rằng, giá vàng giảm là dịp tốt để mua vào. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn 83,3 - 84,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm nửa triệu đồng/lượng so với sáng qua. Cùng giảm mức tương tự, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn về mốc 85,3 - 84,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Trong khi đó, giá vàng SJC được các doanh nghiệp, ngân hàng giữ nguyên niêm yết ở mức 86,3 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.648 USD/ounce. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia tài chính trường Đại học Nguyễn Trãi - phân tích, sau nhiều tháng tăng giá, vàng thế giới gần đây đã trải qua một đợt điều chỉnh giảm từ mức cao nhất vào cuối tháng 10 là 2.716 USD/ounce xuống mức hiện tại khoảng 2.648 USD/ounce. Theo ông Huy, các mô hình lịch sử trên thế giới cho thấy những đợt điều chỉnh như vậy thường đi kèm với các giai đoạn tăng giá liên tục sau đó, khiến đợt giảm giá tạm thời này trở thành một cơ hội hấp dẫn cho những người muốn mua hoặc tăng lượng vàng nắm giữ. "Với những căng thẳng toàn cầu đang diễn ra, vàng cung cấp một hình thức bảo hiểm tài sản độc đáo. Vàng là tài sản được chấp nhận rộng rãi và hoạt động độc lập với hệ thống ngân hàng truyền thống", ông Huy nói và cho hay, việc biến động giá vàngthế giới ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng Việt Nam. Năm nay, vàng vẫn là kênh đầu tư sinh lời tốt cho nhà đầu tư với hơn 23% vàng nhẫn và 14% vàng miếng SJC. Chia sẻ tại Hội thảo chủ đề "Đầu tư 2025: Giải mã biến số - nhận diện cơ hội" mới đây, ông Trịnh Hà - Chuyên gia chiến lược Exness Investment Bank - cho rằng lực mua vàng của các ngân hàng trung ương chiếm 20% tổng nhu cầu vàng toàn thị trường năm 2023. Tuy nhiên, đến quý III năm nay tỷ lệ này chỉ còn 8%, điển hình Ngân hàng Trung ương Trung Quốc dừng mua cho đến tháng 11 mới quay lại mua. Theo chuyên gia Exness Investment Bank, nguyên nhân mua vào là do tâm lý tránh phụ thuộc vào đồng USD, nhưng thời gian tới động lực này sẽ yếu đi, lượng mua về 8-10% tổng nhu cầu vàng thực. Dòng tiền ETF (quỹ đầu tư) vào vàng khi bất ổn chính trị, nhưng khi bất ổn giảm dần, kết hợp với nền kinh tế thế giới, đặc biệt Mỹ hạ cánh an toàn, dòng tiền không tìm đến tài sản rủi ro như vàng. "Trong dài hạn, chính sách của ông Donald Trump tác động đến nền kinh tế Mỹ ra sao là vấn đề nhà đầu tư quan tâm. Nếu lạm phát tăng mạnh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất, có rủi ro suy thoái kinh tế, nhà đầu tư sẽ quay vào vàng", ông Hà nhấn mạnh. Trên thị trường tiền tệ sáng 15/12, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.264 đồng/USD. Nhiều ngân hàng thương mại niêm yết giá mua - bán đồng USD lên mức 25.145 - 25.478 đồng/USD. Ngọc Mai