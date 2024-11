Giá vàng nhẫn đồng loạt giảm, có thương hiệu 'bốc hơi' gần nửa triệu đồng

Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt đi xuống. Giá vàng nhẫn tại SJC 'bốc hơi' gần nửa triệu đồng/lượng ở chiều bán. Còn so với mức đỉnh đạt được vào giữa tuần qua, có thương hiệu đã hạ giá vàng nhẫn rẻ hơn 1 triệu đồng/lượng. Cụ thể, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 86,9-88,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Đến trưa nay, SJC lại kéo giá vàng nhẫn xuống mức 86,8-88,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và hạ tiếp 300 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán. Như vậy, trong ngày hôm nay, giá vàng nhẫn của SJC giảm tổng cộng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và hạ 400 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán. Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng đưa giá vàng nhẫn 9999 xuống mức 87,5-88,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và hạ 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với mức kết phiên hôm qua. Giá vàng nhẫn hạ nhiệt. Ảnh: Chí Hiếu So với mức giá kỷ lục 88,6-89,6 triệu đồng/lượng (mua - bán) đạt được vào cuối tuần qua, giá vàng nhẫn tại Doji đã "bốc hơi" 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán. Cùng xu hướng, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng hạ giá mua vào đối với vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long. Giá vàng nhẫn vàng rồng Thăng Long chiều nay được mua - bán trong vùng giá 87,48-88,48 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng ở cả 2 chiều so với mức chốt phiên liền trước. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) hôm nay cũng giảm giá bán vàng nhẫn về mức 87,4-88,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 290 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên 4/11. Mua vào Bán ra SJC 86.800.000 đồng/lượng 88.300.000 đồng/lượng Doji 87.500.000 đồng/lượng 88.500.000 đồng/lượng PNJ 87.400.000 đồng/lượng 88.500.000 đồng/lượng Vàng rồng Thăng Long 87.480.000 đồng/lượng 88.480.000 đồng/lượng Bảng giá vàng nhẫn trong nước cuối phiên 5/11 Trong khi đó, vàng miếng SJC hôm nay được giữ nguyên ở vùng giá 87-89 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bán ra của vàng nhẫn tại các thương hiệu hiện thấp hơn giá vàng miếng SJC từ 500-700 nghìn đồng/lượng. Giá mua vào vàng nhẫn tại SJC hiện thấp hơn vàng miếng 200 nghìn đồng. Còn giá mua vào vàng nhẫn tại các doanh nghiệp khác đang cao hơn vàng miếng SJC từ 400-500 nghìn đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn đi xuống trong bối cảnh kim loại quý trên sàn quốc tế giảm nhẹ. Vào lúc 15h51' hôm nay (ngày 5/11, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.740,3 USD/ounce, giảm 6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương hơn 84,9 triệu đồng một lượng (đã bao gồm thuế, phí). Chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới hiện là 4,1 triệu đồng một lượng. Giới phân tích nhận định, giá vàng đang "tạm nghỉ" sau đợt biến động dữ dội những ngày qua, trong bối cảnh giới đầu tư đang chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.