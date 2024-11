Giá vàng nhẫn Doji 'bốc hơi' hơn 5 triệu, vàng miếng SJC 'bay' 3,5 triệu/lượng

Giá vàng trong nước lao dốc theo giá thế giới. Giá vàng nhẫn có thương hiệu giảm tới hơn 5 triệu đồng, về mức 84 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC giảm tới 3,5 triệu đồng ở chiều mua vào. Hôm nay, thị trường ghi nhận một phiên giảm giá không phanh của vàng nhẫn và vàng miếng trong nước. Giá vàng nhẫn sáng nay được các thương hiệu điều chỉnh liên tục với mức giảm rất mạnh. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji sáng nay giảm mạnh giá vàng nhẫn. Cụ thể, lúc 8h50', giá vàng nhẫn 9999 của Doji được điều chỉnh xuống mức 84,6-86 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 2,4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua. Đến 9h12', Doji lại giảm giá vàng nhẫn 9999 xuống mức 84,1-85,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức mở cửa hôm nay. Tới 9h30', Doji lại giảm giá vàng nhẫn 9999 xuống mức 83,1-84,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 1 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ thêm 900 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn lao dốc. Ảnh: Tâm An Đến 10h33', giá vàng nhẫn 9999 được điều chỉnh giảm xuống mốc 82-84 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tổng cộng, giá vàng nhẫn tại Doji đã giảm 5,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 4,4 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với mức chốt hôm qua. Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng điều chỉnh giảm nhanh giá vàng nhẫn. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 84,4-86,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua và hạ 1,7 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Đến 9h01', Công ty SJC điều chỉnh giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ xuống mức 84,1-85,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 300 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng. Tới 9h33', SJC lại hạ giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ xuống mức 83,3-85,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều. Lúc 10h34', SJC điều chỉnh giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ xuống mức 83-84,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, sáng nay, giá vàng nhẫn của SJC đã giảm 3,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 3,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) lúc 10h01' cũng hạ giá vàng nhẫn trơn về mức 83,9-85,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức kết phiên hôm qua. Công ty Bảo Tín Minh Châu lúc 10h29' cũng điều chỉnh giá vàng nhẫn vàng rồng Thăng Long hạ 3,97 triệu đồng ở chiều mua vào và giảm 3,07 triệu đồng ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua, về mức 83,36-85,36 triệu đồng/lượng. Cùng xu hướng, giá vàng miếng SJC đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và hạ 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, về mốc 85-87,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Đến 9h33', giá vàng miếng tại SJC lại giảm xuống mức 84-87 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm thêm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và hạ 500 nghìn đồng ở chiều bán. Lúc 10h43', giá vàng miếng tại SJC lại giảm xuống mức 83,5-87 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, giá vàng miếng SJC sáng nay được điều chỉnh giảm 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và hạ 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng trong nước lao dốc theo diễn biến của giá vàng quốc tế. Kim loại quý màu vàng rớt mạnh sau chiến thắng của ứng viên Tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump. Ngoài ra, đồng USD mạnh hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn cũng tạo thêm áp lực giảm giá với vàng. Tối 6/11, các nhà đầu tư thi nhau bán tháo vàng, huỷ bỏ các giao dịch dài hạn với kim loại quý này. Lúc 9h44' hôm nay, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 2.653,5 USD/ounce. So với mức đỉnh từng lập được 2.790 USD/ounce (ngày 30/10), giá vàng thế giới đã giảm 136,5 USD/ounce. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương hơn 82,4 triệu đồng một lượng (đã bao gồm thuế, phí). Hiện chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới là 4,6 triệu đồng một lượng.