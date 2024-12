Giá vàng nhẫn đảo chiều tăng, có thương hiệu đắt hơn gần nửa triệu đồng

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay (3/12) đảo chiều tăng sau khi giảm mạnh vào hôm qua. Nhiều thương hiệu tăng tới gần nửa triệu đồng mỗi lượng. Ngày 3/12, giá vàng nhẫn của các thương hiệu đều được điều chỉnh đi lên. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hôm nay nhiều lần điều chỉnh giá vàng nhẫn tăng. Theo đó, mở đầu phiên giao dịch hôm nay, Công ty SJC nâng giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 82,5-84,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chiều nay, Công ty SJC có 2 lần điều chỉnh giá mua vào với vàng nhẫn loại 1-5, mỗi lần tăng 100.000 đồng/lượng, kết phiên ở mức 82,7 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán ra vẫn duy trì ở mức niêm yết vào buổi sáng, 84,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn đảo chiều tăng. Ảnh: Tâm An Như vậy, trong ngày hôm nay, giá vàng nhẫn tại SJC được điều chỉnh tăng tổng cộng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 200.000 đồng/lượng ở chiều bán so với kết phiên hôm qua. Còn Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji có 2 lần điều chỉnh giá vàng nhẫn 9999 vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, mỗi lần tăng 200.000 đồng/lượng. Tính tổng trong ngày hôm nay, giá vàng nhẫn tại Doji được điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua so với mức chốt hôm qua, kết phiên ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tương tự, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) hôm nay cũng nâng giá vàng nhẫn lên mức 83,1-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua. Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng giá mua vào và bán ra đối với vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long. Giá vàng nhẫn vàng rồng Thăng Long kết phiên 3/12 được niêm yết ở mức 83,28-84,38 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở chiều mua vào và đắt hơn 100.000 đồng ở chiều bán ra so với mức kết hôm qua. Mua vào (đồng/lượng) Bán ra (đồng/lượng) SJC 82.700.000 84.200.000 Doji 83.300.000 84.300.000 PNJ 83.100.000 84.300.000 Vàng rồng Thăng Long 83.280.000 84.380.000 Bảng giá vàng nhẫn trong nước chốt phiên 3/12 Cùng xu hướng, giá vàng miếng SJC hôm nay được điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, chốt phiên ở mức 83-85,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trên thị trường quốc tế, giá vàng biến động trong biên độ hẹp. Vào lúc 18h21' ngày 3/12, giá vàng giao ngay ở mức 2.644,6 USD/ounce, tương đương với hơn 82 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD/VND hiện hành. Hiện giá vàng vẫn chịu áp lực trước đồng USD mạnh. Việc USD mạnh lên được cho là do kỳ vọng ngày càng tăng về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới.