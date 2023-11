Giá vàng liên tục 'nhảy múa', người mua cẩn thận rủi ro?

Tỷ giá USD bất ngờ giảm

Chiều 7/11, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước còn 24.014 đồng/USD, giảm mạnh 50 đồng/USD so với sáng nay. Theo đó, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mạnh và xuống dưới mốc 24.500 đồng.

Từ đầu tháng 11 đến nay, tỷ giá đã giảm gần 300 đồng. Cụ thể tại Vietcombank, giá USD đang được niêm yết ở mức 24.140-24.480 đồng/USD, giảm 30 đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự tại BIDV, giá USD cũng đã điều chỉnh xuống còn 24.198-24.498 đồng/USD.

Techcombank đang niêm yết giá USD ở mức 24.145 - 24.475 đồng/USD, giảm 60 đồng so với hôm qua và giảm 210 đồng so với cuối tuần trước. Như vậy, so với mức cao nhất trong tháng trước là 24.800 đồng, tỷ giá USD đã giảm khoảng 250-270 đồng. So với hồi đầu năm, tỷ giá hiện tại chỉ còn cao hơn khoảng 3,2%.

Trên thị trường tự do, giá USD không có nhiều biến động, giảm nhẹ 20 đồng, hiện phổ biến ở mức 24.550 đồng/USD chiều mua và 24.600 đồng/USD chiều bán. Giá USD “chợ đen” cao hơn các ngân hàng thương mại khoảng 100-150 đồng.

Ngọc Mai - Quỳnh Nga