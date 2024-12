Giá vàng hôm nay 9/12/2024 giằng co, vàng SJC neo ở mức thấp nhất 2 tuần

Giá vàng hôm nay 9/12/2024 trên thị trường thế giới dự báo kém lạc quan. Giá vàng trong nước kết thúc tuần ít biến động mạnh, vàng miếng SJC neo ở ngưỡng thấp nhất trong hơn 2 tuần qua. Tuần qua, giá vàng trong nước đảo chiều liên tục. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (2/12), giá vàng 9999 của SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, về mức 85,3 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,4-84,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 82,9-83,9 triệu đồng/lượng (mua - bán). Các phiên sau đó, giá vàng trong nước điều chỉnh tăng. Phiên 4/12, SJC nâng giá mua vào vàng nhẫn loại 1-5 chỉ lên mức 82,9 triệu đồng/lượng. Doji niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Phiên 6/12, giá vàng trong nước lại giảm, vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt lao dốc, giảm 500.000-700.000 đồng/lượng. Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Chí Hiếu Ngày 7/12, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,6-84 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 83-84 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 82,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Tính theo tuần, giá vàng trong nước tăng - giảm khoảng 100.000 đồng/lượng. Riêng với vàng miếng SJC, đã "bốc hơi" 2,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào, giảm gần 2 triệu đồng/lượng chiều bán trong hai tuần liên tiếp gần đây - mức thấp nhất trong vòng nửa tháng qua. Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần ở mức 2.632 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.659 USD/ounce. Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) mua vàng để dự trữ trong tháng 11 sau 6 tháng tạm dừng. Lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đã tăng lên 72,96 triệu ounce vàng nguyên chất vào cuối tháng 11, tăng so với mức 72,8 triệu ounce tháng trước đó. Tháng 11, giá vàng giảm mạnh do đợt bán tháo sau kết quả cuộc bầu cử tại Mỹ. WGC nhận định, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục khả quan. Động lực chính mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào đồng USD. Tại Mỹ, thị trường đang hướng tới đợt điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Theo MT Newswires, dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ làm giảm áp lực ngay lập tức với Fed trong việc đẩy nhanh việc cắt giảm lãi suất. Nhà đầu tư dự báo khả năng Fed giảm lãi suất trong phiên họp ngày 17-18/12 là 85%, tăng so với 70% ngay trước khi báo cáo việc làm công bố. Nhiều quan chức Fed kỳ vọng lãi suất tiếp tục giảm, nhưng với tốc độ thận trọng hơn. Lãi suất thấp hơn làm tăng sức hấp dẫn của vàng. Tình hình tại Hàn Quốc và Pháp khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng bất ổn chính trị vẫn là rủi ro không bao giờ kết thúc trên thị trường toàn cầu. Dự báo giá vàng Theo Ngân hàng HSBC, vàng như một công cụ phòng ngừa rủi ro địa chính trị. Khi căng thẳng và xung đột toàn cầu gia tăng thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng. Về triển vọng của giá vàng, Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options bày tỏ lạc quan về khả năng lên mức 3.000 USD/ounce trong năm tới. Đợt tăng giá gần đây của Bitcoin, lần đầu tiên vượt qua mức 100.000 USD, là một tín hiệu tích cực cho vàng. Capital Economics dự báo, giá vàng sẽ tăng nhẹ trong năm 2025, từ mức 2.650 USD lên khoảng 2.750 USD/ounce vào cuối năm tới.