Giá vàng hôm nay 8/12/2024 đứng yên, chờ xúc tác mới

Giá vàng hôm nay 8/12/2024 trên thị trường thế giới ít biến động. Giá vàng SJC và nhẫn trơn không đổi. Thị trường vàng chờ chất xúc tác tăng giá trong thời gian tới. Ngày 7/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,6-84 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 83-84 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 82,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng thế giới giao ngay chốt tuần ở mức 2.632 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.659 USD/ounce. Giá vàng ít biến động cuối tuần. Ảnh: Hoàng Hà Trong tuần, giá vàng thế giới giao dịch trong phạm vi 2.600-2.700 USD/ounce, trong khi chờ đợi một chất xúc tác mới. Thị trường chưa tìm thấy động lực tăng giá sau báo cáo việc làm tháng 11 tại Mỹ. Đồng USD và lợi suất trái phiếu giảm sau báo cáo việc làm công bố. Thị trường đang chú ý tới chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất của tháng 11. Một số nhà phân tích thị trường cho biết cần thấy một chất xúc tác lớn hơn là chỉ lạm phát ổn định. Theo các chuyên gia kinh tế, dữ liệu việc làm khó tác động đến kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tháng này. Thị trường đang quan tâm tới lộ trình chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương trong năm mới khi lạm phát vẫn ở mức cao. Bill Adams, nhà kinh tế trưởng của Comerica Bank, cho biết Fed có thể chậm tốc độ cắt giảm lãi suất vào năm 2025. Sau quyết định vào tháng 12, Fed có thể chuyển sang tốc độ cắt giảm theo quý, với các đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 3 và tháng 6. Nếu chính phủ ban hành các chính sách thúc đẩy tăng trưởng, tăng giá, thắt chặt thị trường việc làm vào thời điểm đó, Fed có thể tạm dừng cắt giảm lãi suất vào nửa cuối năm 2025. Dự báo giá vàng Giá vàng tăng hơn 27% trong năm nay, đạt mức cao kỷ lục sau khi Fed nới lỏng lãi suất và căng thẳng địa chính trị leo thang. Vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn khi tình hình bất ổn chính trị trên toàn cầu, như tại Hàn Quốc, xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng tại Trung Đông. Christopher Vecchio, Trưởng phòng Tương lai ngoại hối tại Tastylive, cho biết giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn do đầu cơ vẫn ở mức cao. Khi giá vàng tăng, nhà đầu tư chốt lời do lợi nhuận khá hấp dẫn. Triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực. Nếu vượt qua mức kháng cự 2.725 USD/ounce, giá vàng có thể tăng mạnh.