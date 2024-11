Giá vàng hôm nay 8/11/2024: Thế giới bật tăng, vàng trong nước có dừng lao dốc?

Giá vàng hôm nay 8/11/2024 trên thị trường quốc tế quay đầu tăng sau báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ. Vàng trong nước liệu có giảm tiếp, sau khi rớt mạnh về mức 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 7/11, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.684,9 USD/ounce, tăng 0,65% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.668,6 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 7/11 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới bất ngờ quay đầu tăng, sau khi lao dốc kể từ khi ông Donald Trump trúng cử Tổng thống Mỹ. Mỹ công bố đơn xin trợ cấp thất nghiệp 221.000 đơn, con số này đúng như kỳ vọng. Vàng còn đang được hỗ trợ từ Ngân hàng Anh vừa cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Tuy nhiên, vàng chịu áp lực từ đồng USD ngày càng gia tăng sức mạnh khi ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Các nhà đầu tư đặt cược vào đà phục hồi của đồng USD trước triển vọng áp thuế quan cao hơn dưới thời ông Trump làm Tổng thống có thể khiến lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn khiến vàng mất đi lợi thế. Giá vàng thế giới bất ngờ tăng. Ảnh: HH Nhìn vào hướng đi của vàng trong thời gian tới, ông Ole Hansen chiến lược gia hàng hóa của Saxo Bank cho rằng, vàng sẽ bị giằng co giữa rủi ro lạm phát gia tăng, có khả năng làm chậm tốc độ cắt giảm lãi suất của Mỹ khi thuế quan được áp dụng và nhu cầu liên tục đối với tài sản trú ẩn an toàn. Carsten Menke, chuyên gia phân tích của Julius Baer cho rằng, nhìn về phía trước, câu hỏi lớn đối với thị trường vàng là các chính sách của ông Trump có khác so với nhiệm kỳ đầu tiên hay không. Vàng đã tăng 54% trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 7/11, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 81 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 81-83,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 81-83,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Theo phân tích của các chuyên gia tại Ngân hàng Commerzbank của Đức, về ngắn hạn, vàng có thể chịu áp lực bán để giảm rủi ro sau ngày ông Trump trúng cử. Sau đó, thị trường dự kiến sẽ dần ổn định trở lại, có thể trong khoảng 1 tuần đến 10 ngày. Khi đó, dòng tiền có thể sẽ dần quay lại với vàng, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đều đang giảm lãi suất. Các nhà phân tích cho rằng, về dài hạn tiền sẽ được bơm vào nền kinh tế nhiều hơn trong nhiệm kỳ của ông Trump qua các doanh nghiệp. Khi lượng tiền này được bơm vào (kết hợp với lãi suất giảm), giá vàng có thể tiếp tục tăng. Nhiều dự báo cho rằng giá vàng có thể đạt mức 3.000 USD/ounce vào năm 2025.