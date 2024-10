Giá vàng hôm nay 8/10/2024 rơi chậm lại, chờ bùng nổ

Giá vàng hôm nay 8/10/2024 trên thị trường quốc tế giảm nhẹ. Đà giảm giá của vàng được kìm hãm bởi bất ổn tại khu vực Trung Đông. Giá vàng đang được kỳ vọng tăng khi báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố trong tuần này. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 7/10, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.642,4 USD/ounce, giảm 0,32% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 12/2024 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.667,6 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 7/10 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm nhẹ, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, trên 2.630 USD/ounce. Các chuyên gia cho rằng, đà giảm giá của vàng trong thời gian qua được kìm hãm do bất ổn tại Trung Đông leo thang. Các dữ liệu kinh tế công bố vào tuần trước không còn tác động nhiều đến thị trường. Jesse Colombo, nhà phân tích độc lập, cho biết tình hình phức tạp tại Trung Đông không ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Do đó mọi người đổ xô mua vàng và giữ cho mức giá ổn định như hiện tại. Theo Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, giá kim loại quý chỉ có thể tăng trở lại khi loạt dữ liệu kinh tế của Mỹ công bố trong tuần này. Giá vàng liệu có bùng nổ? Ảnh: HH Marc Chandler, Giám đốc điều hành của Bannockburn Global Forex, nhận định rằng, báo cáo việc làm công bố tuần trước có thể khiến giá vàng mất ngưỡng 2.600 USD/ounce trong thời gian tới. Nhưng dữ liệu lạm phát công bố vào cuối tuần này, có thể giúp vàng lấy lại đà tăng. Thị trường đang quan sát, liệu lạm phát có tiếp tục giảm hay không, qua đó hỗ trợ cho chu kỳ nới lỏng của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Tại thị trường trong nước, chốt phiên ngày 7/10, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82-83,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 82,75-83,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Đưa ra dự báo tuần này, ông Colombo cho rằng, giá vàng sẽ dao động trong khoảng 2.650-2.700 USD/ounce. Ông nhấn mạnh, bất kỳ đợt điều chỉnh nào đều là cơ hội mua vàng. Theo Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cao cấp tại FXTM, trong thời gian tới, giá vàng có thể bị kẹt giữa dữ liệu kinh tế và tình hình xung đột ở Trung Đông và dao động trong khoảng 2.630-2.675 USD/ounce. Trong dài hạn, Brian Lan, chuyên gia tại GoldSilver Central, nhận định căng thẳng ở Trung Đông và cuộc bầu cử Mỹ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Giá vàng có thể sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 2.685 USD/ounce.