Giá vàng hôm nay 7/8/2024 thế giới lao dốc, nhẫn tròn, miếng SJC có giảm tiếp?

Giá vàng miếng liệu có giảm? Ảnh: HH

Vàng trở lại với quy luật thường thấy, giảm khi đồng USD tăng giá. Tuy nhiên, mặt hàng kim loại quý chưa hưởng lợi từ những bất ổn địa chính trị gia tăng trên thế giới.

Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt trên thế giới tăng gần 0,5% khi mở cửa phiên 6/8 (thị trường New York) lên 103,2 điểm sau khi xuống ngưỡng 102,5 điểm cùng giờ phiên liền trước. Dù vậy, so với mức 105 điểm hồi tháng 7, chỉ số này vẫn đang ở xu hướng giảm.

Mặc dù giảm giá nhưng vàng vẫn được nâng đỡ khá mạnh mỗi khi giảm xuống dưới ngưỡng 2.390 USD/ounce.

Dự báo giá vàng