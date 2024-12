Giá vàng hôm nay 7/12/2024 tăng, vàng SJC ‘rung lắc’

Giá vàng hôm nay 7/12/2024 trên thị trường thế giới tăng nhẹ sau báo cáo việc làm tại Mỹ. Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt giảm rồi điều chỉnh đi lên. Ngày 6/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 82,6-84 triệu đồng/lượng (mua - bán). Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji công bố giá vàng nhẫn 9999 ở mức 83-84 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng miếng 9999 tại SJC và Doji là 82,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Giá vàng hôm nay trên thế giới (lúc 21h, ngày 6/12, giờ VN) ở mức 2.636 USD/ounce, tăng 0,12% so với đầu phiên. Giá vàng giao tương lai tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.658 USD/ounce. Sự chú ý của thị trường đang tập trung vào báo cáo việc làm tháng 12, một chỉ số kinh tế quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể đến các quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Giá vàng trong nước tăng giảm liên tục. Ảnh: Chí Hiếu Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và cho rằng thận trọng hơn đối với việc cắt giảm lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, có khả năng Fed thực hiện cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Một số nhà phân tích cho rằng chu kỳ nới lỏng của Fed đang gặp rủi ro nếu đà tăng kéo dài đến năm 2025. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, bảng lương phi nông nghiệp tháng 11 tăng 227.000 đơn vị vào tháng trước, vượt so với dự đoán của các nhà kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, so với mức 4,1% của tháng 10. Giá vàng thế giới tiếp tục duy trì mức hỗ trợ quan trọng quanh mức 2.650 USD/ounce. Thị trường vàng không phản ứng đáng kể đối với dữ liệu việc làm mới nhất. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 105,78 điểm. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,3%. Bitcoin lần đầu tiên vượt mốc 100.000 USD, tăng 50% kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đợt tăng giá mới của Bitcoin diễn ra sau khi Tổng thống đắc cử Trump chọn Paul Atkins, một nhà quản lý ủng hộ tiền điện tử, làm người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Dự báo giá vàng Jigar Trivedi, nhà phân tích cấp cao tại Reliance Securities dự báo rằng giá vàng có thể thử nghiệm mức hỗ trợ 2.550 USD/ounce và mức kháng cự 2.700 USD/ounce trong tháng 12/2024. Xu hướng trong vài tuần tới giá vàng có thể giảm do hoạt động chốt lời. Theo Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management, về xu hướng trung hạn, mức hỗ trợ của giá vàng vẫn giữ vững, nhưng khó có sự đột phá mạnh mẽ theo hướng tăng trong thời gian tới.