Giá vàng hôm nay 7/12/2023 sụt giảm nhưng xu hướng tăng 'mới bắt đầu'

Vàng giảm chủ yếu do giới đầu tư trên thế giới ồ ạt chốt lời khi tăng quá nhanh. Vàng còn giảm do USD tăng trở lại trong vài phiên gần đây. Chỉ số DXY (đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt) tăng hơn 1% trong tuần này.

Đồng USD tăng trở lại khi nhiều quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng về việc hạ lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ khá bền bỉ. Chủ tịch Fed Jerome Powell vẫn liên tục nhấn mạnh về nhiệm vụ kéo lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2%.

Tuy nhiên, chỉ số DXY không tăng mạnh. Triển vọng USD vẫn khá u ám bởi khả năng Fed giảm lãi suất trong năm 2024 gần như chắc chắn.

Barclays dự đoán Fed sẽ giảm lãi suất khoảng 100 điểm cơ bản trong năm 2024, từ mức 5,25-5,5% hiện tại xuống 4,25-4,5%/năm.