Giá vàng hôm nay 7/11/2024: Lao dốc không phanh, vàng nhẫn giảm không ngừng

Giá vàng hôm nay 7/11/2024 trên thị trường quốc tế lao dốc không phanh do tâm lý phòng thủ lên cao sau khi ông Donald Trump trúng cử tổng thống Mỹ. Căng thẳng địa chính trị được kỳ vọng giảm. Trong nước, vàng nhẫn tiếp tục giảm, SJC có thể rớt mạnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/11, giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được SJC và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 87-89 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi cả chiều mua lẫn bán so với phiên liền trước dù vàng thế giới lao dốc. Vàng nhẫn giảm khoảng 200.000-400.000 đồng/lượng. Chiều 6/11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 86,4-87,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 87,3-88,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng chiều mua và giảm 100.000 đồng chiều bán. Giá vàng thế giới vừa trải qua cú sốc, về quanh mức 2.700 USD/ounce, sau thông tin ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. So với đỉnh 2.789 USD/ounce ghi nhận vào chiều 30/10, giá vàng thế giới đã giảm khá nhiều. Giá vàng thế giới lao dốc. Ảnh: CNBC Tới 20h tối 6/11 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 2.698 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 năm 2024 trên sàn Comex New York ở mức 2.702 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 6/11 cao hơn khoảng 30,8% (635 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 83,6 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 5,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 6/11. Giá vàng trên thị trường quốc tế lao dốc không phanh khi tâm lý phòng thủ lên cao, sau khi ông Donald Trump trúng cử tổng thống Mỹ. Căng thẳng địa chính trị được kỳ vọng giảm. Trong nước, vàng nhẫn tiếp tục giảm, SJC có thể rớt mạnh. Vàng giảm giá chủ yếu do đồng USD tăng vọt và giới đầu tư kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông và Ukraine sẽ hạ nhiệt. Ông Trump có khả năng tung ra lá bài “tối hậu thư hòa bình”, ép cả Nga và Ukraine cùng nhượng bộ để chấm dứt xung đột vũ trang giữa hai bên. Trong thông điệp chiến thắng rạng sáng 6/11, ông Trump khẳng định sẽ ngăn chặn mọi cuộc chiến tranh đang diễn ra trên toàn cầu. Đồng USD liên tục tăng sau khi ông Trump thắng cử. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác - tối 6/11 (giờ Việt Nam) vọt lên 105,4 điểm, so với mức 103,7 điểm tối 5/11. Dự báo giá vàng Vàng giảm giá còn do hoạt động chốt lời trước đó, kèm theo hoạt động bán khống, qua đó "nhấn chìm" mặt hàng này. Mặc dù giảm mạnh, vàng vẫn được đánh giá có nhiều yếu tố hỗ trợ trong trung và dài hạn. Căng thẳng tại Trung Đông và Ukraine không dễ sớm hạ nhiệt. Ông Trump có rất nhiều cam kết phải thực hiện. Ông Trump sẽ nhậm chức vào đầu năm sau. Hiện Mỹ đang bước vào chu kỳ giảm lãi suất, với khả năng sẽ giảm 1-2 lần trong năm nay, vài lần trong năm 2025 và 2026. Lãi suất sẽ giảm tổng cộng khoảng 200 điểm cơ bản, từ mức trên 5% về mức dưới 3%/năm. Cùng với việc ông Trump cũng không thích một đồng USD quá mạnh, do vậy, vàng có thể được hỗ trợ. Một số dự báo cho rằng, vàng vẫn sẽ tăng trong phần còn lại của năm 2024 và trong năm 2025.