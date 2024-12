Giá vàng hôm nay 6/12/2024: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC và nhẫn vẫn bám trụ

Giá vàng hôm nay 6/12/2024 trên thị trường quốc tế giảm sau khi báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng nhẹ. Giá vàng miếng SJC và nhẫn trơn lần đầu tiên đứng giá sau nhiều tháng. Giá vàng trên sàn Kitco lúc 21h00 (ngày 5/12, theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.647,4 USD/ounce, giảm 0,19% so với đầu phiên. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.675,3 USD/ounce. Đầu phiên giao dịch ngày 5/12 (theo giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm nhẹ. Thị trường vàng phản ứng tiêu cực trước số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ là 224.000 đơn, tăng so với dự báo là 215.000 đơn. Thông tin này sẽ cản trở chu kỳ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng không làm giới đầu tư vàng giảm kỳ vọng vào đợt cắt giảm lãi suất lần thứ 3 sắp được diễn ra của Fed. Các chi nhánh Ngân hàng Trung ương Mỹ cho biết, tín hiệu lạm phát đang dần tiến tới mục tiêu 2%, ám chỉ khả năng cắt giảm lãi suất của Fed. Chủ tịch Fed Chi nhánh St. Louis, Alberto Musalem nói rằng ông hy vọng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất thêm, nhưng cảnh báo rằng tốc độ giảm lãi suất trong năm tới sẽ chậm hơn. Phản ứng trước đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng, giá vàng giảm nhẹ. Ảnh: HH Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng, giá vàng giao ngay có thể kiểm tra mức hỗ trợ tại 2.621 USD/ounce. Nếu giảm dưới ngưỡng này, vàng có thể rơi vào vùng 2.594-2.608 USD/ounce. Đây là mức cần lưu ý với các nhà đầu tư. Tại thị trường trong nước, giá vàng bất động. Chốt phiên ngày 5/12, giá vàng miếng 9999 tại SJC giữ nguyên ở mức 83 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 83 triệu đồng/lượng (mua vào) và 85,5 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dự báo giá vàng Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường của Exinity Group, nhận xét, giá vàng vẫn chịu sức ép khi đồng bạc xanh tiếp tục mạnh. Ông dự báo, giá vàng giao ngay có thể tiếp tục giao dịch trong phạm vi 2.600-2.700 USD trừ khi dữ liệu thị trường lao động và lạm phát sắp tới làm thay đổi đáng kể khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào ngày 18/12. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch dự báo 74% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách sắp tới. Các chuyên gia tại Công ty nghiên cứu kinh tế vĩ mô Capital Economics cho rằng, nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương và các yếu tố phi truyền thống, như chính sách tài khóa không ổn định, sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Dự kiến đến cuối năm 2025, giá vàng có thể dao động từ 2.650 đến 2.750 USD/ounce.