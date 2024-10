Giá vàng hôm nay 6/10/2024 giảm, chờ diễn biến mới từ Trung Đông

Giá vàng hôm nay 6/10/2024 trên thị trường thế giới chốt tuần giảm. Báo cáo việc làm của Mỹ công bố tích cực, kéo giá vàng đi xuống. Thị trường chờ đợi diễn biến mới từ Trung Đông. Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.653 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2024 giao dịch ở mức 2.673 USD/ounce. Thị trường dự báo kinh tế Mỹ đang chậm lại, tuy nhiên báo cáo việc làm lại gây chú ý. Theo Cục Thống kê lao động, nền kinh tế tạo ra 254.000 việc làm trong tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,1%. Đây là những con số đáng ngạc nhiên với các nhà kinh tế. Theo Công cụ FedWatch của CME, trước đây thị trường định giá 30% khả năng cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 11. Sau báo cáo việc làm, kỳ vọng này giảm còn 1%. Giá vàng chốt tuần giảm. Ảnh: Hoàng Hà Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng lên mức cao nhất 7 tuần, đạt 102 điểm. Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho biết động lực tác động tới giá vàng thời điểm này là căng thẳng khu vực Trung Đông. Thế giới đang cùng nhau nín thở, chờ xem Israel sẽ làm gì tiếp theo. Tình hình bất ổn địa chính trị có thể gây ra biến động tăng giá khi vàng được coi như một tài sản trú ẩn an toàn. Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng 9999 tại SJC là 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji niêm yết ở mức 82 triệu đồng/lượng (mua vào) và 84 triệu đồng/lượng (bán ra). Dự báo giá vàng Theo các chuyên gia, nợ toàn cầu gia tăng và bất ổn, vàng vẫn là tài sản duy nhất không có rủi ro. Đây là lý do khiến các ngân hàng trung ương tích trữ vàng. Về dài hạn, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn không thể thay thế trong danh mục đầu tư. Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường, cho biết vàng bị kẹt giữa dữ liệu kinh tế phục hồi và tình hình ở Trung Đông. Giá vàng vẫn nằm trong mức hỗ trợ 2.630 USD/ounce và mức kháng cự là 2.675 USD/ounce. Theo Phillip Streible, chuyên gia tại Blue Line Futures, nếu tình hình địa chính trị tiếp tục căng thẳng, giá vàng kỳ hạn có thể tăng mạnh lên mức 2.700 USD/ounce và đạt những mức cao kỷ lục mới.