Giá vàng hôm nay 5/12/2024: Vàng nhẫn bật tăng, thế giới khi nào bứt phá?

Giá vàng hôm nay 5/12/2024 trên thị trường quốc tế chịu áp lực bán khá mạnh mỗi khi tăng nhẹ. Cú sốc tại Hàn Quốc không thể kéo vàng đi lên, trong khi tình hình tại Ukraine và Trung Đông có thể sớm lắng dịu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/12 (giờ Việt Nam), giá vàng miếng SJC 9999 trong nước được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji tại Hà Nội và TPHCM niêm yết 83-85,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Giá vàng nhẫn nhích tăng nhẹ. Chiều 4/12, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 83-84,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 200.000 đồng ở bán ra so với phiên liền trước. Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 ở mức 83,3-84,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng thế giới trong phiên 4/12 trên thị trường Mỹ (tối 3/12 giờ Việt Nam) cũng nhích tăng, nhưng cũng giống như phiên trước, mức tăng khá chậm, gần như dậm chân trong khung 2.640-2.650 USD/ounce Cụ thể, tới 20h tối 4/12 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay giao ngay trên thị trường thế giới hồi phục nhẹ, lên mức 2.647 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York ở mức 2.673 USD/ounce. Giá vàng thế giới đêm 4/12 cao hơn khoảng 28,3% (584 USD/ounce) so với đầu năm 2024. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 82 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,5 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 4/12. Giá vàng có xu hướng đi ngang. Ảnh: HH Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực bán khá mạnh mỗi khi tăng nhẹ. Cú sốc tại Hàn Quốc không thể kéo vàng đi lên, trong khi tình hình tại Ukraine và Trung Đông có thể sớm lắng dịu. Thị trường vàng trong những phiên gần đây khá trầm lắng, giao dịch thấp hơn nhiều so với tháng 11 trong bối cảnh nhiều chuyên gia tin rằng sức bật của mặt hàng kim loại quý đã không còn nhiều, nhưng khả năng giảm mạnh cũng không cao. Dòng tiền gần đây trên thị trường quốc tế có xu hướng đổ sang các kênh khác, trong đó có các loại tài sản như cổ phiếu Mỹ, đồng USD... Vàng trở nên kém hấp dẫn khi căng thẳng tại Ukraine có chiều hướng sớm hạ nhiệt, dù Nga tuyên bố chưa có cơ sở để đàm phán. Giới quan sát đánh cược vào khả năng tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể sớm can thiệp để chấm dứt căng thẳng tại Ukraine vốn kéo dài hơn 1.000 ngày qua. Chiến sự tại Trung Đông vẫn diễn ra, nhưng các tuyên bố của ông Trump cũng làm tăng niềm tin về khả năng khu vực sẽ sớm hạ nhiệt. Dự báo giá vàng Vàng chịu áp lực giảm còn do đồng USD vẫn treo cao và thỉnh thoảng lại nhích lên, theo những tín hiệu tích cực từ kinh tế Mỹ và những tuyên bố bảo vệ sức mạnh đồng bạc xanh của ông Donald Trump. Đồng USD được hỗ trợ bởi một đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc yếu đi theo tín hiệu kém tích cực từ nền kinh tế số 2 thế giới. Những bất ổn trên chính trường Pháp, với chính phủ tổng thống Macron, cũng đang gây sức ép lên đồng Euro. Trong năm 2025, theo OECD, sự phục hồi kinh tế toàn cầu có thể bị đe dọa bởi mức thuế quan thương mại cao hơn. Lạm phát cũng có thể sẽ gia tăng trở lại. Đây là những yếu tố có thể hỗ trợ cho vàng, nhưng có thể không mạnh bằng bất ổn địa chính trị. Giới đầu tư đang chờ số liệu việc làm và bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào cuối tuần, để đánh giá xu hướng chính sách tiền tệ của Mỹ. Nhưng nhiều khả năng, sẽ không có cú hạ lãi suất mạnh bất ngờ nào từ Fed. Đồng USD cũng sẽ khó giảm sâu, do vậy vàng cũng ít cơ hội để bứt phá.